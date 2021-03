PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas sind am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Das schleppende Impftempo und die dritte Corona-Infektionswelle in Europa lasteten auf der Börsenstimmung. Die jüngste Entwicklung der Pandemie dürfte laut dem Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets die Wiedereröffnung der Wirtschaft in Europa weit in den Sommer hinein verschieben.

In Warschau sank der polnische Leitindex Wig 20 um 0,29 Prozent auf 1923,55 Punkte. Der breiter gefasste Wig gab um 0,16 Prozent auf 57 695,05 Zähler nach.