Endotronix feiert 100. Implantation des Cordella Pulmonalarterien-Drucksensors für proaktives Fernmanagement der Herzinsuffizienz

Meilenstein erreicht und Unternehmen bereitet sich auf die nächste Stufe des kommerziellen Wachstums und der Expansion vor

LISLE, Illinois, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc. ein Unternehmen für digitale Gesundheits- und Medizintechnik, das sich dem Fortschritt in der Behandlung von Herzinsuffizienz verschrieben hat, gab heute die 100. weltweite Implantation des Cordella Pulmonal Artery Pressure Sensors (Cordella Sensor) durch den Kardiologen und weltweiten Top-Implantierer Faisal Sharif, MD vom Bon Secours Hospital und Direktor der kardiovaskulären Forschung am NUIG, beide in Galway, Irland, bekannt. Der Sensor liefert wichtige Herzdruckmesswerte als Teil des Cordella Herzinsuffizienzsystems (Cordella System), um Ärzten eine proaktive Anpassung von Therapie und Medikamenten aus der Ferne zu ermöglichen, ohne dass Praxisbesuche erforderlich sind. Der Meilenstein umfasste die Patientenrekrutierung für die drei klinischen Studien des Unternehmens: SIRONA, SIRONA II und PROACTIVE-HF. Die Studien SIRONA II und PROACTIVE-HF, die derzeit durchgeführt werden, werden die Einreichung der behördlichen Anträge für die CE-Kennzeichnung und die Pre-Market Approval (PMA) des Lungenarterien-Sensors unterstützen und das Unternehmen auf dem Weg zur weltweiten Vermarktung voranbringen.