Astadia übernimmt Anubex

Die Kombination der Replatforming-Lösungen von Astadia mit den Refactoring-Funktionen von Anubex bietet eine komplette Roadmap für die Mainframe-Migration. Astadia bietet jetzt alle Lösungspakete an, die für die Migration von jeder IBM-Z-Series- oder Unisys-ClearPath-Plattform auf die gewünschte Cloud-Plattform benötigt werden.

“Dies ist eine aufregende Zeit, um sich im Bereich der Mainframe-Migration zu betätigen. Der rapide kleiner werdende Pool an Mitarbeitern mit Software- und Hardware-Kenntnissen im Mainframe-Bereich hat den IT-Einkäufern ein neues Dringlichkeitsbewusstsein verliehen. Der Mangel an diesen kritischen Qualifikationen wird durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft”, sagte Scott G. Silk, Chairman und CEO von Astadia.

“Im Zuge der Cloud-Computing-Welle ziehen die Unternehmen ihre Anwendungen und Datenbanken immer schneller von den Mainframes ab. Die Cloud ermöglicht unglaubliche Software-Innovationen und Entwicklerproduktivität und bietet Zugang zu KI- und Predictive-Analytics-Funktionen, wobei dem Kunden aber nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Ressourcen berechnet werden”, so Silk weiter.

“Die Bündelung der Stärken von Astadia und Anubex führt zu einer einzigartigen Kombination von Verkaufs- und Lieferleistung, die ein außergewöhnliches Portfolio an Lösungen für den Migrationsmarkt bietet. Dieses Team ist bereit, selbst die größten Organisationen auf ihrem Weg in die Cloud zu begleiten, und wird zu einem wichtigen Akteur in der Spitzengruppe der Mainframe-Migrationsunternehmen aufsteigen”, sagte Louis Heymans, Managing Director von Anubex.

Die Übernahme von Anubex durch Astadia ermöglicht es dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Anubex, sich weiterhin auf die Erweiterung des Produktportfolios (CodeTurn, DataTurn, TestMatch und DataMatch) zur Automatisierung des Refactorings und des Testens von Altsystemen zu konzentrieren. Die Entwicklung dieser Produkte begann vor weit über 20 Jahren und beinhaltet heute Legacy-Technologien wie Assembler, COBOL, IDMS und Natural ADABAS, die unter anderem auf Java oder C# in Kombination mit allen führenden SQL-Datenbanken migriert werden können - mit den daraus resultierenden Anwendungen, die für den Einsatz in der (öffentlichen) Cloud bereit sind. Diese Lösungen, die ein Cloud-basiertes "Migration Factory"-Modell nutzen, werden den Partnern und Kunden von Astadia weltweit zur Verfügung stehen.