Das Technology Innovation Institute in Abu Dhabi baut ersten Quantencomputer der Vereinigten Arabischen Emirate

Die Vorbereitungen zum Bau eines Quantencomputers in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, laufen an und stellen für diese Region einen wichtigen Meilenstein im bahnbrechenden Zeitalter der Informatik dar.

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC (Photo: AETOSWire)

Technology Innovation Institute (TII), der Stützpfeiler für „angewandte Forschung“ des neu gegründeten Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, gab heute bekannt, dass das Team des Zentrums für Quantenforschung (Quantum Research Centre, QRC) unter Führung seines Forschungsleiters Professor José Ignacio Latorre, wird den Quantencomputer in der Hauptstadt der UAE in Zusammenarbeit mit Forschern des Qilimanjaro Quantum Tech aus Barcelona bauen.

„Wir stehen mit dem Aufkommen von Quanteninformatik vor einer Zeitenwende“, sagte H.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär von ATRC. „Wir sind stolz darauf, uns dem Bau einer dieser wunderbaren Maschinen widmen zu können, die uns in verschiedenen Bereichen helfen werden, angefangen bei der Entdeckung neuer Medizin über die Herstellung neuer Materialien hin zur Entwicklung besserer Akkus sowie verschiedenen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.“

Ein Quantencomputer nutzt Phänomene der Quantenmechanik, zum Beispiel „Überlagerung“ und „Verschränkung“ zur Erzeugung und Manipulation subatomarer Teilchen wie Elektronen oder Photonen, Quantenbits oder „Qubits“, zur Erzeugung exponentiell stärkerer Verarbeitungsleistung, die bei der Durchführung komplexer Berechnungen helfen kann, deren Lösung selbst mit den leistungsstärksten klassischen Supercomputern der Welt bedeutend länger dauern würde.

Prof. Latorre erklärte, dass die Vorbereitungsarbeiten bereits angelaufen sind. „Der erste Schritt in diesem Prozess ist der Bau eines Labors sowie seine Ausstattung und die vollständige Einrichtung der Ausstattung des Reinraums. All dies läuft bereits nach Plan. Sobald dies abgeschlossen ist, werden die ersten Qubits vorbereitet, charakterisiert und gemessen. Wir erwarten, dass die ersten einfachen Quantenchips der Marke „Made in Abu Dhabi“ Ende des Sommers herauskommen können“, sagte er.