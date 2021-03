Frankfurt am Main (ots) -



- Vorstandsverträge der beiden Gründungspartner Dr. Tim Thabe und Dr. Daniel

Bartsch bis Ende 2023 verlängert

- Dr. Mark Währisch verzichtet auf eigenen Wunsch auf eine Vertragsverlängerung

- Stärkung der zweiten Managementebene in den vergangenen 24 Monaten als

Grundlage für Wachstum und weitere Professionalisierung der creditshelf

Plattform



Der Aufsichtsrat der creditshelf Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen

Sitzung die Vorstandsverträge der beiden Gründungspartner bis 31. Dezember 2023

verlängert. Dr. Tim Thabe und Dr. Daniel Bartsch werden das Unternehmen als

Vorstände mit Unterstützung einer starken zweiten Managementebene weiterführen.

Dr. Mark Währisch wird seinen Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch hin nicht

verlängern und das Unternehmen zum 30. April 2021 verlassen.







sich grundsätzlich nicht: Wie bisher werden Dr. Tim Thabe als CEO und Dr. Daniel

Bartsch als COO fungieren. Unterstützt werden die beiden Gründer von einer

erfahrenen zweiten Managementebene mit Fokus auf Technologie, Finanzen sowie

Produktentwicklung und Marketing. Damit sieht sich das Unternehmen für weiteres,

nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt.



Nach fünf Jahren im Unternehmen hat sich Dr. Mark Währisch entschieden, seinen

Vorstandsvertrag nicht weiter zu verlängern, sondern das Unternehmen mit

Auslaufen seines bestehenden Vertrages Ende April zu verlassen. Er war seit Mai

2016 als Chief Risk Officer für creditshelf tätig und hat die erfolgreiche

Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgeprägt. So hat er unter anderem in

seiner Funktion die Entwicklung der technologiegetriebenen Risikoanalyse

federführend mitgestaltet und den erfolgreichen Börsengang von creditshelf im

Juli 2018 mit auf den Weg gebracht.



Rolf Elgeti, Aufsichtsratsvorsitzender von creditshelf, kommentiert die

Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, dass mit Dr. Tim Thabe und Dr.

Daniel Bartsch die beiden creditshelf Gründer auch in den kommenden Jahren

weiter an Bord bleiben. Das ist nicht nur der Wunsch des Aufsichtsrats, sondern

auch ein wichtiges Zeichen für Aktionäre, Partner und Mitarbeiter. Die

Leidenschaft und Begeisterung der beiden Gründungspartner für ihr Unternehmen

war ein wichtiger Baustein des bisherigen Erfolgs und bildet die Grundlage für

eine erfolgreiche Zukunft. Gleichzeitig möchte ich Dr. Mark Währisch meinen Dank

für seine hervorragende Arbeit aussprechen und ihm alles Gute für die Zukunft

wünschen."



Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, erklärt: "Ich bedanke mich für das Vertrauen

des Aufsichtsrates und freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Seite 2 ► Seite 1 von 2



