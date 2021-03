Gestern meldet Media and Games Invest, kurz MGI, dass man eine 2020 begebene Anleihe aufstocken will. Jetzt kommt die Vollzugsmeldung. Man hat die Anleihe um 40 Millionen Euro aufgestockt. Das war auch das Zielvolumen. Verzinst ist die Anleihe jährlich mit dem 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent. Das Papier läuft über vier Jahre.Die Anleihenaufstockung ist stark überzeichnet. Der Ausgabepreis liegt bei 100,75 Prozent.Mit dem ...