Endotronix feiert 100. Implantation des Cordella(TM) Pulmonalarterien-Drucksensors für proaktives Fernmanagement der Herzinsuffizienz

Lisle, Illinois (ots/PRNewswire) - Meilenstein erreicht und Unternehmen bereitetsich auf die nächste Stufe des kommerziellen Wachstums und der Expansion vorEndotronix, Inc. ein Unternehmen für digitale Gesundheits- und Medizintechnik,das sich dem Fortschritt in der Behandlung von Herzinsuffizienz verschriebenhat, gab heute die 100. weltweite Implantation des Cordella Pulmonal ArteryPressure Sensors (Cordella Sensor) durch den Kardiologen und weltweitenTop-Implantierer Faisal Sharif, MD vom Bon Secours Hospital und Direktor derkardiovaskulären Forschung am NUIG, beide in Galway, Irland, bekannt. Der Sensorliefert wichtige Herzdruckmesswerte als Teil des Cordella(TM)Herzinsuffizienzsystems (Cordella System), um Ärzten eine proaktive Anpassungvon Therapie und Medikamenten aus der Ferne zu ermöglichen, ohne dassPraxisbesuche erforderlich sind. Der Meilenstein umfasste diePatientenrekrutierung für die drei klinischen Studien des Unternehmens: SIRONA,SIRONA II und PROACTIVE-HF. Die Studien SIRONA II und PROACTIVE-HF, die derzeitdurchgeführt werden, werden die Einreichung der behördlichen Anträge für dieCE-Kennzeichnung und die Pre-Market Approval (PMA) des Lungenarterien-Sensorsunterstützen und das Unternehmen auf dem Weg zur weltweiten Vermarktungvoranbringen."Die druckgesteuerte Behandlung der Herzinsuffizienz wird immer mehr zumStandard bei Patienten der NYHA-Klasse III", so Dr. Liviu Klein, Direktor desProgramms für mechanische Kreislaufunterstützung am UCSF und leitender Prüfarztder PROACTIVE-HF-Studie. "Bei der Behandlung der Herzinsuffizienz ist es unserZiel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und sie aus dem Krankenhausherauszuhalten, was in der heutigen Zeit besonders wichtig ist. Mit denumfassenden klinischen Daten, die das Cordella-System mit dem PA-Sensor liefert,kann mein Team die Medikation aus der Ferne titrieren, um eineleitliniengerechte Therapie durchzuführen und letztendlich diePatientenergebnisse zu verbessern."Das Cordella System ermöglicht ein skalierbares Fernmanagement derHerzinsuffizienz und zielt darauf ab, die Einhaltung der leitliniengerechtenmedizinischen Therapie (GDMT) zu erhöhen und eine sich verschlechterndeHerzinsuffizienz frühzeitig zu erkennen. Die Plattform besteht aus einemumfassenden Patientenmanagementsystem, das nicht-invasive täglicheGesundheitsdaten sicher sammelt, gekoppelt mit einem nahtlos integrierten,implantierbaren PA-Drucksensor der nächsten Generation. Zusammen liefern sie die