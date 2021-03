Vermutlich im Herbst 2021 soll der Börsengang von Wintershall DEA erfolgen. BASF hält an dem IPO-Kandidaten 72,7 Prozent. Auch LetterOne ist an der Gesellschaft beteiligt. Zunächst sollen bis zu 30 Prozent der gehaltenen Aktien platziert werden, BASF könnte somit Mehrheitseigner bleiben. Die Beteiligung soll aber in der Folge weiter sinken. Der Buchwert der Beteiligung liegt bei 10,2 Milliarden Euro. Damit kommt Wintershall DEA auf ...