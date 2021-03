Eine Tochter von Haemato, die Haemato Pharm, erhält vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Sonderzulassung für einen Antigen-Schnelltest. Dieser Test kann von jedem Verbraucher angewandt werden.Man will in den kommenden Monaten 200 Millionen dieser Tests an Apotheken, Großhändler und öffentliche Einrichtungen ausliefern. Noch in diesem Monat sollen erste Auslieferungen erfolgen. Bei der ...