Ananda Media ergänzt sein Programm um den Dokumentarfilm „Positive All the Way“

Mit seinen persönlichen Interviews und fesselnden Filmszenen feiert POSITIVE ALL THE WAY die Kraft mit welcher der Behindertensport den menschlichen Geist inspirieren kann. Der Film spiegelt die geschichtliche Entwicklung und das Wachstum der Paralympischen Spiele unter der Führung von Sir Philip Craven wider, der von 2001 bis 2017 als Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) diente. Sir Philip blieb der Integrität des Sports und seinen persönlichen Prinzipien stets treu, leitete die Sportorganisation auch durch kritische Zeiten – wie beispielsweise Finanzlücken und den russischen Dopingskandal von 2016 – und etablierte gleichzeitig die Paralympischen Spiele als eine der führenden Sportorganisationen.

POSITIVE ALL THE WAY , ein preisgekrönter Dokumentarfilm über die Paralympischen Spiele ist nun international verfügbar, und zwar über Ananda Media. Der von The Foundation for Global Sports Development (GSD) und Sidewinder Films produzierte kurze Dokumentarfilm gewann die Auszeichnung „Best Documentary“ beim Filmfestival Together! 2020 Disability Film Festival .

„Seit ich mich im Jahr 2011 zum ersten Mal mit Steven Ungerleider und David Ulich traf, war mir rasch und dauerhaft klar, dass in allem, was The Foundation for Global Sports Development und Sidewinder Films unternehmen, der wahrhafte Geist des Sports verkörpert ist“, sagte Sir Philip Craven, der in diesem Film dargestellt wird. „Bei meiner Arbeit mit dem Internationalen Paralympischen Komitee, habe ich mich bemüht, dieses Prinzip zu befolgen und auch der Vision des IPC sehr nahe zu folgen, die darauf abzielt, „Paraathleten zu ermöglichen, Kompetenz im Sport zu erreichen und die Welt zu inspirieren und zu begeistern“. Ich denke, es ist eben das, was Sidewinder Films in POSITIVE ALL THE WAY portraitiert, und ich bin äußerst erfreut, dass sie eine Partnerschaft mit Ananda Media eingegangen sind, damit viel mehr Menschen den wahren Geist des Sports erleben können!“

„Die paralympische Bewegung erreicht den gesamten Globus und spielt eine bemerkenswerte Rolle bei der weltweiten Förderung von Inklusion“, sagt David Ulich, Regisseur und Produzent des Films. „Wir freuen uns, mit Ananda Media zusammenarbeiten zu dürfen, um POSITIVE ALL THE WAY einem internationalen Publikum vorstellen zu können, das sich dieser Bewegung anschließen kann.“

Dr. Steven Ungerleider, Regisseur und Produzent von POSITIVE ALL THE WAY, stimmte dem zu. „Sport besitzt die Kraft, die Welt zu verändern, und unsere Leidenschaft ist es, jene Geschichten in Form von Filmen zu erzählen. Mit Ananda Media haben wir einen perfekt passenden Partner gefunden, und wir fühlen uns geehrt, dass unser Dokumentarfilm neben anderen bewegenden Sportfilmen gezeigt wird.“

Ananda Media ist ein in Frankreich beheimateter Vertreiber von Inhalten aus den Bereichen Abenteuersport, Reisen und gesunder Lebensstil. Viel von seinen Inhalten, einschließlich POSITIVE ALL THE WAY, steht auf Abruf einem weltweiten Publikum zur Verfügung. Besuchen Sie http://anandamedia.net, um mehr zu erfahren.

Über Ananda Media

Ananda Media ist ein Produzent und Vertreiber von Programmen über Action-Sport und Abenteuerreisen für das Fernsehen und für digitale Medien. Wir sind stolz darauf, mit den besten unabhängigen Filmemachern und Fernsehkanälen zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass unser Angebot an Inhalten sowohl einzigartig ist als auch für Millionen von Menschen in aller Welt gesendet, gestreamt oder für sie heruntergeladen wird.

Weitere Informationen: http://anandamedia.net

Über The Foundation for Global Sports Development und Sidewinder Films

Die Gründung der The Foundation for Global Sports Development, im Jahr 1996 entsprang dem Wunsch, das Beste am Sport zu fördern und zu schützen. Ganz im Sinne ihrer ursprünglichen Mission realisiert und unterstützt die Stiftung Initiativen, die leicht zugänglichen, fairen und missbrauchsfreien Sport für die Jugend fördern. Die Stiftung erreicht dieses Ziel mittels Stipendien, Auszeichnungen, Bildungsprojekten und das Schaffen von Filmen. Im Jahr 2015 startete die Stiftung ihr Medienunternehmen, Sidewinder Films, um das Publikum mittels Filmen zu inspirieren und aufzuklären, die ein Licht auf die bemerkenswerten, noch nie erzählten Geschichten werfen, die den Sport als wichtigen Bestandteil des Lebens feiern. Besuchen Sie www.globalsportsdevelopment.org und www.sidewinderfilms.org, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323006100/de/