Klinikärzte besorgt über mögliche "tickende Zeitbombe" von Krebspatienten und "erhebliche" Wartezeiten für Endoskopien aufgrund von COVID-19

Düsseldorf (ots/PRNewswire) -



- Eine neue europäische Umfrage zeigt, dass 74 % der Klinikärzte befürchten,

dass es aufgrund von COVID-19[1] eine '"tickende Zeitbombe" von Krebspatienten

geben könnte, die auf Diagnose und Behandlung warten.

- 79 % der Klinikärzte gaben an, dass COVID-19 die Wartezeiten für die

Endoskopie signifikant erhöht hat.[2]

- Dennoch sind 56 % besorgt über eine COVID-19-Übertragung während eines

Endoskopie-Eingriffs.[3]



Klinikärzte in der Endoskopie in ganz Europa sind besorgt, dass Patienten als

Folge der COVID-19-Pandemie mehr fortgeschrittene Krebserkrankungen haben

werden. Das zeigen neue Daten, die heute von Fujifilm anlässlich des Beginns der

ESGE-Tage 2021 veröffentlicht wurden.







COVID-19 wächst die Sorge unter Medizinern, dass diese Maßnahmen zu

schwerwiegenden Folgen für die Patienten führen könnten. Laut der Umfrage gaben

8 von 10 (82 %) der von SERMO befragten Endoskopiker, Pflegefachkräfte und

Chirurgen im Bereich Gastroenterologie an, besorgt zu sein, dass Patienten

aufgrund der Pandemie mehr fortgeschrittene Krebserkrankungen haben werden, die

schwieriger zu behandeln sind.[4]



Die Endoskopie-Leistungen sind von der Pandemie erheblich betroffen. Die Umfrage

zeigt, dass für mehr als drei Viertel der Befragten (79 %) COVID-19 die

Wartezeiten für die Endoskopie deutlich erhöht hat.



Während 76 % der Befragten betonten, dass Endoskopien aufgrund der zusätzlichen

Maßnahmen zur Infektionsprävention, die aufgrund von COVID-19 eingeführt wurden,

nun länger dauern, ist mehr als die Hälfte (56 %) immer noch besorgt über die

Übertragung von COVID-19 während eines Endoskopie-Eingriffs.[5]



Aus diesem Grund hat Fujifilm ein transnasales Endoskop und ein Mundstück zum

Schutz vor Tröpfchen auf den Markt gebracht, um das an vorderster Front tätige

medizinische Personal in dieser schwierigen Zeit zu schützen. Hochwertige

transnasale Endoskope können die Effizienz steigern[6] und den Würgereiz der

Patienten deutlich verringern[7]. Dies kann dazu beitragen, das

Übertragungsrisiko für medizinisches Fachpersonal und Patienten zu begrenzen,

während das PSA-Mundstück dazu beiträgt, das Risiko einer Infektion des

medizinischen Personals mit COVID-19 und anderen Krankheitserregern zu

verringern.[8]



Mat Tallis, European Business Manager bei Fujifilm EU, sagte:



Die Ergebnisse der Umfrage zeigen deutlich, dass Klinikärzte in ganz Europa

besonders um die Sicherheit und die Wartezeiten für ihre Patienten besorgt sind. Seite 2 ► Seite 1 von 2



