Große Unternehmen wechseln mit Nasuni von lokalen Dateispeichern in die Cloud

Die heutigen AEC-Firmen sind auf dem neuesten Stand des Datenmanagements undDaten sind ihr zentrales geistiges Eigentum. Sie verwalten Projekte, an denenvon unterschiedlichen Standorten aus gearbeitet wird, und die Mitarbeiter müssenin der Lage sein, an den schnell wachsenden Dateidaten zusammenzuarbeiten, vondenen ihre Unternehmen abhängen, egal wo sie sich befinden. Gleichzeitig stehtdie Branche vor großen Herausforderungen. Die Margen sind mit nur 5,5% desUmsatzes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3104850-1&h=553686765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3104850-1%26h%3D3246776433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.deloitte.com%252Fglobal%252Fen%252Fpages%252Fenergy-and-resources%252Farticles%252Fdeloitte-global-powers-of-construction.html%26a%3D5.5%2525%2Bof%2Bsales&a=5%2C5%25+des+Umsatzes) gering, und die Kosten für denBau von Nichtwohngebäuden sind laut Turner Building Cost Index (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3104850-1&h=1761802451&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3104850-1%26h%3D1166043923%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.turnerconstruction.com%252Fcost-index%26a%3DTurner%2BBuilding%2BCost%2BIndex&a=Turner+Building+Cost+Index) auf den höchsten Stand in der Geschichte gestiegen.Unternehmen aus der AEC-Branche setzen zunehmend auf Nasuni, das durch AWS-,Azure- oder Google-Objektspeicher unterstützt wird, da dies ihre Flexibilitätund Effizienz erhöht und gleichzeitig die Gesamtkosten für die Dateispeicherunggegenüber herkömmlichen lokalen Lösungen halbiert. Die Hybrid-Cloud-Kombination