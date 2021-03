Der Idem Key von GoTrust ist der erste USB/NFC-Sicherheitsschlüssel, der auf allen Benutzergeräten funktioniert und ein FIDO2 Security Level 2 erhält

GoTrust FIDO2 Security Level 2 Idem Key, mojeID Identity service provided by CZ.NIC (Photo: Business Wire)

Ein eifriger Kunde für den GoTrust Level 2 Idem Key ist der von CZ.NIC bereitgestellte mojeID Identity Service. MojeID wurde vom tschechischen Innenministerium genehmigt und kann auf Online-Regierungsdienste zugreifen. Heute sind 700.000 Benutzer bei mojeID registriert.

In Zukunft müssen mojeID-Benutzer ein FIDO2 Security Level 2-Token mit einem von FIPS/CC zertifizierten Sicherheitselement verwenden, um auf sensiblere Websites zugreifen zu können, für die ein Höchstmaß an Sicherheit (LoA) erforderlich ist, z. B. die Eröffnung eines Bankkontos oder die potenzielle Übertragung von Immobilien in der Immobilienregistrierung. Das einzige derartige Token auf dem heutigen Markt, das auf jedem Benutzergerät funktioniert, ist der GoTrust Idem Key. „Wir haben uns sehr gefreut, genau das Token zu finden, das wir für die LoA High-Akkreditierung benötigen“, kommentierte Ondřej Filip, CEO bei CZ.NIC. „Die Zusammenarbeit mit GoTrustID Inc. war von Anfang an perfekt und wir bewundern ihre Entscheidung, den L2-Zertifizierungsprozess zu durchlaufen.“

Der Versand von Idem Keys an CZ.NIC hat bereits begonnen und wird voraussichtlich schnell zunehmen, da die Nachfrage nach Diensten mit einem Höchstmaß an Sicherheit steigt.

Über GoTrustID Inc.

GoTrustID Inc. (GoTrust) ist das Pionierunternehmen, das eine passwortlose MFA-Plattform (Multi-Factor Authentication) für alltägliche Dinge eines Mitarbeiters bereitstellt: Telefon, USB-Stick oder dessen Smart Badge. Unsere Mission ist es, überall und jederzeit ein einfaches und sicheres Login zu schaffen. Mit jedem von FIDO zertifizierten Authentifikator und Server macht die GoTrust Authentication Platform jeden Mitarbeiter zu seiner eigenen ID und gestattet es ihm, sich mühelos bei seinem Computer, seinen Unternehmenssystemen und seinen Cloud-Diensten anmelden. GoTrustID hat vierundzwanzig internationale erteilte Patente, darunter sechs US-Patente.

https://www.gotrustid.com/

GoTrust FIDO2 Security Level 2 Idem Key ist bei Amazon erhältlich. https://www.amazon.com/dp/B07YTL3Q1Y?ref=myi_title_dp

Über CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o., ist eine 1998 gegründete Interessenvereinigung juristischer Personen. Die Vereinigung hat derzeit 117 Mitglieder. Eine Schlüsselaktivität der Vereinigung ist der Betrieb der Domainnamenregistrierung für die .CZ-Domain. Die Vereinigung arbeitet nun intensiv an der Entwicklung des mojeID-Dienstes zur Unterstützung neuer Technologien und Projekte, die der Internetinfrastruktur in der Tschechischen Republik zugute kommen.

