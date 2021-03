Studie aus Sri Lanka ergibt weitere Hinweise auf die Vorteile eines Screenings auf schwere angeborene Herzfehler (AHF) mit Masimo-SET-Pulsoximetrie

Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute die Ergebnisse einer im Sri Lanka Journal of Child Health veröffentlichten prospektiven Studie bekannt gegeben, in der Forscher aus Sri Lankas Hauptstadt Colombo die Wirksamkeit einer auf Pulsoximetrie beruhenden Strategie zum Screening von Neugeborenen auf schwere angeborene Herzfehler (AHF) mit der Masimo-SET-Pulsoximetrie beurteilten.1 Die Autoren kamen zum Schluss, dass Pulsoximetrie ein „einfaches, nichtinvasives, kostengünstiges, praktikables und zuverlässiges Testverfahren“ sei und es eine höhere Sensitivität beim Screening auf AHF aufweise als eine körperliche Untersuchung. Eine Kombination der beiden Methoden führte dazu, dass alle Fälle von AHF in der Studienkohorte aufgedeckt wurden, was die Autoren zu der folgenden Empfehlung veranlasste: „Ein Pulsoximetrie-Screening als kombinierte Strategie mit einer körperlichen Untersuchung von Neugeborenen sollte als Grundprogramm vor der Entlassung jedes Neugeborenen aus Entbindungsstationen auf der ganzen Insel durchgeführt werden.“ Es wird vermerkt, dass diese Forschungsarbeit die erste veröffentlichte Studie dieser Art zu AHF in Sri Lanka darstellt.

Masimo SET Pulse Oximetry (Photo: Business Wire)

Während „Industrieländer etliche Forschungsergebnisse zu Pulsoximetrie-Screenings“ auf AHF hätten, gebe es „nur wenige Studien aus Entwicklungsländern“, bemerkten Dr. C. R. Gunaratne und Kollegen, die den Nutzen einer solchen Screeningstrategie für ihre Situation vor Ort untersuchen wollten. Von November 2018 bis April 2019 beurteilten die Forscher die Nachweisrate von AHF mittels Masimo-SET-Pulsoximetrie im Vergleich zu einer rein körperlichen Routineuntersuchung an 5.435 asymptomatischen Neugeborenen auf der Entbindungsstation des Castle Street Hospital in Colombo. Die körperliche Untersuchung wurde im Alter von ≥ 24 Stunden von einem erfahrenen Assistenzarzt ohne Kenntnis der Pulsoximetrieergebnisse vorgenommen, „um sichtbare Anzeichen einer zentralen Zyanose, einen schwachen/fehlenden Femoralispuls oder Herzgeräusche festzustellen“. Die Puls-CO-Oximeter Radical-7 mit Masimo-SET-Pulsoximetrie wurden eingesetzt, um im Rahmen eines standardisierten Screeningalgorithmus die präduktale und postduktale Sauerstoffsättigung (SpO 2 ) an der rechten Hand und am rechten Fuß zu messen. Bei Neugeborenen mit positiven Ergebnissen wurde innerhalb von 48 Stunden ein Echokardiogramm angestellt, um AHF zu diagnostizieren.