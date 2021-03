Reform der Forstwirtschaft, Reform des Medizin- und Gesundheitssystems sowie ländliche Revitalisierung waren die Höhepunkte am Dienstag, dem zweiten Tag der Inspektionstour des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Provinz Fujian im Südosten Chinas.

Während eines Besuchs des Stadtbezirks Shaxian in Sanming City am Dienstag wohnte Xi einer Asset und Equity Exchange bei, um sich über lokale Bemühungen in Bezug auf die Vertiefung der Reform des Waldbesitzes zu informieren. Außerdem besuchte er ein Krankenhaus, um sich ein Bild über die lokale Reform des medizinischen Systems und des Gesundheitswesens zu verschaffen.

Zudem besuchte er ein Dorf, um die Arbeit zur Förderung der ländlichen Revitalisierung zu begutachten.

„Üppige Berglandschaften und klare Wasser sind wertvolle Assets“

Chinesische Bauern waren früher von der kollektiv geführten Forstwirtschaft ausgeschlossen und erhielten nur wenige Einnahmen aus der Holzindustrie. Infolgedessen fehlte ihnen der Anreiz, die Wälder zu schützen, während der Holzdiebstahl um sich griff.

Um diese Probleme zu lösen, begann die Provinz Fujian im Jahr 2003 mit der Dezentralisierung des Systems des kollektiven Waldbesitzes zugunsten einer individuellen (auf Haushalten basierenden) Verwaltung, was den Beginn einer neuen Runde der Waldbesitzreform in China einläutete.

Dies knüpft an die Anweisungen von Xi an, die er während seiner Tätigkeit in Fujian äußerte, nämlich die Forstwirtschaft als Industrie zu entwickeln bei gleichzeitiger Wahrung der ökologischen Funktionen.

Xi besuchte Sanming City 11-mal während seiner Tätigkeit in Fujian. Bei einem Besuch der Stadt im Juni 2002, als er Gouverneur von Fujian war, stellte Xi die hohe Bedeutung der ökologischen Entwicklung heraus.

Damals sagte er, dass grünen Bergen und klaren Gewässern vielleicht wenig Wert beigemessen wird, dass sie aber langfristig wertvolle Assets seien. Er ermahnte lokale Amtsträger, das wirtschaftliche Wachstum umzustrukturieren und die Verschwendung von Ressourcen und Umweltschäden zu vermeiden.

In ihrem Bemühen, die Anweisungen von Xi auszuführen, erkundeten lokale Behörden weitere Reformmaßnahmen. Zum Beispiel ermunterten sie die Bauern, ihren Waldbesitz an Waldgenossenschaften und andere Betreiber zu übertagen, und vergaben mehr Kredite an Forstunternehmen, um deren finanzielle Probleme zu lösen.