Veränderungen im Verwaltungsrat der Comet Holding AG

Mit der Nomination der zwei Kandidaten Tosja Zywietz und Thilo von Selchow möchte der Verwaltungsrat der Comet Holding AG die Nachfolge von Rolf Huber regeln, der sich nach 13 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellen möchte. Zudem soll das Gremium von fünf auf neu sechs Mitglieder aufgestockt werden. Die Nominationen sind das Ergebnis eines gründlichen Suchprozesses im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung des Verwaltungsrats.

Langjährige, internationale Erfahrung und Vernetzung im Halbleiter- und Elektronikmarkt

Tosja Zywietz, Jahrgang 71, ist seit Anfang 2020 als COO verantwortlich für das operative Geschäft der deutschen Sick AG, die weltweit führende Sensorintelligenz zur sicheren und effizienten Steuerung von Prozessen anbietet. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen tätig: so beim globalen Technologieunternehmen Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, das er zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsleitung führte, und bei der Boston Consulting Group GmbH in Deutschland und Grossbritannien. Wertvolle Erfahrungen sammelte Tosja Zywietz auch mit seiner eigenen Medizintechnik-Firma Biosigna GmbH, die ein algorithmen-gestütztes System zur Auswertung von Vital-Parametern in klinischen Studien entwickelte und erfolgreich an Cardinal Health in den USA verkauft werden konnte. Tosja Zywietz verfügt über reichhaltige Erfahrung im Bereich Markt, Technologie und Operations.