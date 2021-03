CGTN：Warum machte Xi Jinping Fujian zu seinem ersten Stopp nach der Genehmigung des Fünfjahresplans?

Während seiner Inspektionsreise besuchte Xi einen ökologischen Teegarten und den Nationalpark Wuyishan, was zeigt, welche Bedeutung er der grünen, ökologischen Entwicklung beimisst, die auch in Chinas Fahrplan für die Entwicklung der nächsten fünf Jahre und darüber hinaus betont wird.

Mount Wuyi und Umweltschutz

In den Vororten der Stadt Wuyishan gelegen wurde der Mount Wuyi im Jahr 1999 in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Er erstreckt sich über ein Gebiet von 630 Quadratkilometern, in dem zahlreiche Teesorten produziert werden.

Die Inspektionsreisen von Xi enthalten üblicherweise Besuche in Gebirgsregionen, zumal der Präsident schon immer den Aufbau ökologischer Zivilisationen betonte.

Auch im April 2020 war der erste Stopp von Xi ein Besuch in den Bergen. Er ging direkt in die Qinling Mountains während seiner Inspektion der Provinz Shaanxi im Nordwesten Chinas, um sich über den Umweltschutz zu informieren. Gleichzeitig ermahnte er die Amtsträger, Hüter der ökologischen Entwicklung zu sein.

Im August 2019 reiste er in die Provinz Gansu im Nordwesten von China und besuchte die Qilian Mountains, um den Umweltschutz als nationale Strategie zu unterstreichen.

Während seines Besuchs des Nationalparks Wuyishan am Montag begegnete er einer Gruppe von Touristen. „Sie können die Gebirgslandschaft von Wuyishan und die Meereslandschaft in Xiamen City genießen“, sagte er zu der Gruppe.

Xi besuchte zudem das intelligente Managementzentrum des Parks, wo sämtliche Wetterbeobachtungen und Dienste für biologische Ressourcen innerhalb des Parks durchgeführt werden.

Während der soeben abgeschlossenen zwei Sitzungen sagte er, dass ein Spitzenkonzept sowie umfassende Maßnahmen notwendig sind, um das Ökosystem aus Bergen, Flüssen, Wäldern, Agrarland, Seen, Graslandschaften und Wüsten zu schützen.

Teeindustrie und ländliche Revitalisierung

„In der Vergangenheit war die Teeindustrie eine Säule im Kampf gegen die Armut, und sie sollte eine tragende Industrie im Zuge der ländlichen Vitalisierung in der Zukunft werden“, sagte Xi am Montag im Teegarten.