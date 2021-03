---------------------------------------------------------------------------

Encavis veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht



* Definition von wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen, Zielen und Maßnahmen * Integration in alle operativen und strategischen Prozesse * Verantwortungsbereich "Sustainability & Communications" eingerichtet

Hamburg, 24. März 2021 - Der erst kürzlich in den MDAX aufgestiegene Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht unterstreicht das Selbstverständnis des Unternehmens, in allen Facetten und Dimensionen nachhaltig zu denken, zu handeln und zu arbeiten. Der transparente Nachweis einer grundsätzlich nachhaltigen Haltung gründet sich bei Encavis in Unternehmensstruktur und strategischer Ausrichtung. Darauf aufbauend wurden erstmals wesentliche Themen, Ziele und Maßnahmen in einer Gesamtstrategie zusammengefasst, die die Bereiche Strategie und Governance, Ökonomie, Ökologie und Soziales als Ganzes betrachtet.



Encavis positioniert und profiliert sich mit dem Auf- und Ausbau seiner Nachhaltigkeitsarbeit und einer transparenten

Nachhaltigkeitsberichterstattung auf diesem wichtigen Feld künftig noch deutlicher. Um die anspruchsvollen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wurde der Verantwortungsbereich "Sustainability & Communications" eingerichtet. Dieser verantwortet die weitere Entwicklung und Umsetzung interner Maßnahmen und Ziele für ein nachhaltiges Unternehmen. Auf oberster Ebene wurde darüber hinaus ein Nachhaltigkeitsrat eingerichtet, der die Nachhaltigkeitsarbeit überwacht.



"Dieser Bericht dokumentiert in ausführlicher Weise unseren Anspruch, auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit eine führende Position mit unserem Unternehmen einzunehmen. Mit der Einrichtung eines eigenen Nachhaltigkeits-Verantwortungsbereiches werden wir diesen Anspruch weiter stärken", so Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG.



Den Nachhaltigkeitsbericht "Sustainability at Encavis 2020" finden Sie hier: https://www.encavis.com/fileadmin/user_upload/CSR-Nachhaltigkeitsbericht_2020.pdf

