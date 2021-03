Ask 1,07

Pressemitteilung



Rational AG: 650 Millionen Euro Umsatzerlöse und 16 Prozent EBIT-Marge

* 650 Millionen Euro Umsatzerlöse - 107 Millionen Euro EBIT

* Erfolgreiche Einführung von iCombi und iVario - neue Vertriebswege etabliert



* Soziale Verantwortung für Mitarbeiter wahrgenommen

* Leichtes Umsatzwachstum für 2021 und EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erwartet



* Rückkehr zur Ausschüttungsquote von rund 70 Prozent - 4,80 Euro Dividende vorgeschlagen



Landsberg am Lech, 24. März 2021 Rational erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse von 650 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 23 Prozent (Vj. 844 Millionen Euro). Ursache für den Rückgang waren weltweite Corona-Maßnahmen, die sich auf viele Kunden negativ auswirkten. Südamerika (-48 Prozent) und Nordamerika (-29 Prozent) wurden besonders von der Coronakrise getroffen, dagegen haben sich Asien (-15 Prozent) und Deutschland (-16 Prozent) besser entwickelt. Der Rest Europas schrumpfte in etwa im Gruppenschnitt um 22 Prozent. Währungsneutral lag der Umsatzrückgang bei 22 Prozent.



Aufgrund des Umsatzrückgangs stand im Jahr 2020 ein deutlich niedrigeres Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) von 107 Millionen Euro (Vj. 231 Millionen Euro) zu Buche. Durch Minderausgaben beispielsweise für Messen, GarenLive, Reisen, Händler- und Mitarbeiterprämien konnten zwar die operativen Kosten um 10 Prozent zum Vorjahr gesenkt werden, jedoch nicht in gleichem Maße wie die Umsatzerlöse zurückgingen. Die Herstellungskosten waren aufgrund des Produktwechsels und der krisenbedingten Zusatzaufwände auf erhöhtem Niveau. Daraus resultierte eine EBIT-Marge von 16,4 Prozent (Vj. 26,5 Prozent).



Erfolgreiche Einführung von iCombi und iVario - neue Vertriebswege etabliert Ein noch höherer Umsatzrückgang konnte nach Ansicht von Stadelmann durch die komplette Erneuerung beider Gerätegenerationen verhindert werden. "Viele Kunden entscheiden sich trotz der schwierigen Situation aufgrund der vielen Verbesserungen für Investitionen in Geräte der neuen Serie," ist er erfreut. Mit einem Umsatzrückgang von 7 Prozent ist das iVario weniger geschrumpft, was auch darin liegt, dass es in neuen Märkten (u.a. USA, China) eingeführt wurde. Die Combi-Dämpfer-Umsätze sanken um 25 Prozent.