E.ON SE: E.ON bei Zielerreichung voll auf Kurs - Abbau der Verschuldung kommt schneller voran

Bereinigtes EBIT auf 3,8 Milliarden Euro gesteigert, bereinigter Konzernüberschuss mit 1,6 Milliarden Euro über Vorjahresniveau. Beide Werte innerhalb der im August für 2020 angepassten Prognose

Dividende in Höhe von 0,47 Euro pro Aktie für 2020 vorgeschlagen; Dividende soll bis 2023 jährlich um bis zu 5 Prozent wachsen

Synergie-Erreichung in 2020 voll im Plan, Synergieziel von wiederkehrend 780 Millionen Euro bis 2024 bestätigt

Turnaround in Großbritannien erfolgreich und über Plan, mehr als 100 Millionen britische Pfund Ergebnisbeitrag aus UK bereits für 2021 erwartet

Ergebnissteigerung für 2021 erwartet: Bereinigtes EBIT zwischen 3,8 und 4,0 Milliarden Euro und bereinigter Konzernüberschuss zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro

Die COVID-19-Pandemie hinterlässt im Ergebnis von E.ON keine bleibenden Spuren. Hierzu trägt die Resilienz des Geschäftsmodells von E.ON bei. Außerdem hatte das Unternehmen schon früh und konsequent Gegenmaßnahmen ergriffen und so eine nachhaltige Belastung des Ergebnisses verhindert. Negative Ergebniseffekte infolge der Pandemie konnten wie erwartet nicht nur auf knapp unter 300 Millionen Euro im E.ON-Konzern begrenzt werden, sondern werden weitgehend bereits in den nächsten wenigen Jahren wieder aufgeholt werden können.

Das operative Geschäft hat sich trotz des herausfordernden Umfelds robust entwickelt. Der Umsatz lag bei 60,9 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT für den Konzern bei rund 3,8 Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss bei 1,6 Milliarden Euro. Beide Werte liegen damit innerhalb der im August für 2020 angepassten Prognose.

"Das Jahr 2020 hat viele Geschäftsmodelle durch die Pandemie und den damit verbundenen Lockdown auf eine harte Probe gestellt. E.ON hingegen hat das Geschäftsjahr ohne wesentliche Auswirkungen, weder durch die COVID-19-Pandemie, noch durch den historisch warmen Winter, erfolgreich abschließen können. E.ON hat in der größten wirtschaftlichen Krise der letzten Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt, wie stark und widerstandsfähig sie ist. Wir liefern sichere und wachsende Erträge und Dividenden", erklärte CEO Johannes Teyssen bei der Vorstellung der Geschäftszahlen 2020 in Essen in einer gemeinsamen Videokonferenz mit CFO Marc Spieker und dem künftigen CEO Leonhard Birnbaum.