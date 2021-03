---------------------------------------------------------------------------

Delignit bestätigt Finanzzahlen 2020 und erwartet deutliches Wachstum für das Geschäftsjahr 2021



Blomberg, 24. März 2021. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, bestätigt die Feststellung des Jahresergebnisses 2020 mit einem Konzernumsatz in Höhe von 58,7 Mio. EUR und einer auf die Betriebsleistung bezogenen EBITDA-Marge von 9,8 %. Damit konnte der Delignit Konzern sowohl die Markterwartungen als auch die im August 2020 veröffentlichte Prognose übertreffen. Die positive Geschäftsentwicklung ist dabei überwiegend auf die rasche Erholung in den Kernmärkten des Delignit Konzerns im zweiten Halbjahr 2020 zurückzuführen. Besonders erfreulich war darüber hinaus die Verringerung der Nettofinanzschulden zum Jahresende 2020 auf 3,7 Mio. EUR, nachdem zum Halbjahr 2020 noch 11,9 Mio. EUR ausgewiesen wurden. In diesem Zusammenhang verbesserte sich die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag von 48,8 % im Vorjahr auf 57,3 %.



Die außerordentlich gute Geschäftsentwicklung konnte auch in 2021 durch weitere Serienbeauftragungen sowohl aus dem Bereich Automotive als auch aus dem Produktbereich der Schienenverkehrslösungen fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund dieses erfolgreichen Jahresauftakts sowie der aktuell guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere im Bereich Automotive erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von mehr als 67 Mio. EUR bei einer auf die Betriebsleistung bezogenen EBITDA-Marge von mindestens 9 %. Mit dem prognostizierten Umsatz- und Ergebniswachstum sieht sich der Vorstand in seiner strategischen Ausrichtung bestätigt und bekräftigt seine Zuversicht, den langjährigen Wachstumspfad und das steigende Profitabilitätsniveau der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen. Gleichwohl bleibt der weitere Geschäftsverlauf aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet.