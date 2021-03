^ DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet UN Global Compact

---------------------------------------------------------------------------

Mutares unterzeichnet UN Global Compact



München, 24. März 2021 - Mutares hat sich der UN-Initiative "Global Compact" zur Unternehmensverantwortung und deren Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verpflichtet. Verantwortungsbewusstes Handeln ist bei der Mutares SE & Co. KGaA in den Unternehmenswerten verankert und damit bereits seit vielen Jahren an der Tagesordnung. Der Mutares Vorstand unterzeichnet nun den UN Global Compact, um die Nachhaltigkeitsstrategie des Private-Equity-Investors sukzessive auszubauen.



Der UN Global Compact ist aus dem Pariser Klimaabkommen in 2015 heraus entstanden und die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung und damit gleichzeitig ein Gütesiegel im Bereich Nachhaltigkeit. Die Vision ist eine nachhaltige Weltwirtschaft auf der Grundlage von zehn universellen Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt & Klima sowie Korruptionsprävention. Weltweit haben sich dem UN Global Compact bereits mehr als 13.500 Unternehmen und Organisationen angeschlossen, die Mutares SE & Co. KGaA ist nun ebenfalls Teil dieses Netzwerks.



Mit dem erfolgreichen Wachstum und dem deutlich ausgeweiteten regionalen Footprint der Mutares SE & Co. KGaA steigen auch die Herausforderungen im globalen Kontext. Das Unternehmen bekennt sich daher bei der Unternehmensführung und beim Investitionsverhalten neben den wirtschaftlich relevanten auch ausdrücklich zu ökologischen und sozialen Kriterien sowie zu Fragen der guten Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance; ESG). Bei den Investmentprozessen der Mutares werden sowohl in der Holding als auch bei den Portfoliounternehmen zukünftig ESG-Nachhaltigkeitskriterien noch deutlicher in die Entscheidungsfindung einbezogen.