Basilea berichtet positive Interim-Ergebnisse für Phase-2-Studie FIDES-01 mit Derazantinib bei Patienten mit Gallengangkrebs (iCCA) mit Mutationen oder Amplifikationen des FGFR2-Gens

79 % Krankheitskontrollrate („Disease Control Rate“), einschliesslich einem Patienten mit vollständigem Ansprechen





Konsistentes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil





Studie wird weitergeführt; Topline-Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2022 erwartet





Basel, 24. März 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute positive Ergebnisse einer vorab geplanten Interim-Analyse für die Kohorte 2 der Phase-2-Studie FIDES-01 (engl. Akronym für Fibroblast growth factor Inhibition with DErazantinib in Solid tumors) bekannt. In dieser Studie wird die Antitumor-Wirkung des oral verabreichten Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor (FGFR) Inhibitors Derazantinib bei Patienten mit inoperablen oder fortgeschrittenem intrahepatischem Cholangiokarzinom (engl. iCCA), einer Form von Gallengangkrebs, untersucht.1 Nachdem in der Kohorte 1 der klinische Wirksamkeitsnachweis (engl. Proof of Concept) für Derazantinib als Monotherapie bei iCCA-Patienten mit FGFR2-Genfusionen erbracht werden konnte, werden in Kohorte 2 iCCA-Patienten mit Mutationen oder Amplifikationen des FGFR2-Gens aufgenommen.2 Die in der Interim-Analyse gewonnenen Wirksamkeitsdaten erreichten den vorgegebenen Schwellenwert, so dass die Studie wie geplant in den nächsten Abschnitt überführt werden kann.

Die Interim-Analyse der Kohorte 2 basiert auf 14 evaluierbaren Patienten, die sich seit der Erstuntersuchung zu Studienbeginn mindestens einer weiteren Tumorbeurteilung unterzogen haben. Das vorab festgelegte Erfolgskriterium, dass für mindestens 8 Patienten ein progressionsfreies Überleben (engl. Progression-free Survival, PFS) von mindestens 3 Monaten vorliegen musste, wurde erreicht. Aufgrund der positiven Interim-Analyse kann die Studie nun in den nächsten Abschnitt überführt werden. Insgesamt sollen 43 Patienten in die Studie aufgenommen werden. Da sich eine Reihe von Patienten weiterhin in Behandlung befindet, ist der PFS-Wert noch nicht final und wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden.

Die Krankheitskontrollrate (engl. Disease Control Rate, DCR), für deren Berechnung der Anteil von Patienten berücksichtigt wurde, bei denen ein vollständiges oder partielles Ansprechen oder eine Stabilisierung der Erkrankung erzielt wurde, war 79 %, darunter befanden sich ein Patient mit vollständigem Ansprechen, ein Patient mit unbestätigtem partiellem Ansprechen sowie neun Patienten mit einer Stabilisierung der Erkrankung als bestem Ergebnis bis zum Zeitpunkt der Interim-Analyse.