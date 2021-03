---------------------------------------------------------------------------

InTiCa Systems AG: Vorläufige Zahlen veröffentlicht - Prognose bestätigt, Geschäftsjahr 2021 positiv angelaufen



Umsatzsteigerung um 8,1% auf EUR 71,1 Mio.



EBIT-Marge in Höhe von 1,0%



Hoher Auftragsbestand und fortgesetzte Dynamik in Q1 2021

Unsicherheit durch Corona-Pandemie weiterhin vorhanden

Passau, 24. März 2021 - Die InTiCa Systems AG (Prime Standard, ISIN DE0005874846, Ticker IS7) veröffentlicht heute die vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das von der Corona-Pandemie überlagerte Geschäftsjahr 2020. Nach einem starken Jahresendspurt konnte InTiCa den Geschäftsrückgang der mittleren beiden Quartale wettmachen und unter dem Strich ein sichtbares Umsatzplus und eine positive EBIT-Marge erzielen. Beide Kernkennzahlen bewegen sich damit im Rahmen der aufgrund der hohen Unsicherheit erst im Januar 2021 quantifizierten Prognose (Umsatz > EUR 70 Mio.; EBIT zwischen EUR 0,5 und EUR 1,0 Mio.).



Umsatz- und Ergebnisentwicklung



In Summe stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% auf EUR 71,1 Mio. (2019: EUR 65,7 Mio.). Ausschlaggebend dafür war die hohe Nachfrage im Bereich E-Solutions, wovon das Segment Automobiltechnologie in besonderem Maße profitierte. Hier erhöhten sich die Umsätze um 12,4% auf EUR 53,3 Mio. (2019: EUR 47,4 Mio.). Aber auch das Segment Industrieelektronik präsentierte sich sehr stabil und blieb mit einem Umsatz in Höhe von EUR 17,8 Mio. nur knapp unter dem sehr guten Vorjahreswert (2019: EUR 18,3 Mio.).



Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag im Berichtszeitraum mit EUR 6,7 Mio. leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2019: EUR 7,4 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 9,4% (2019: 11,2%). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf EUR 0,7 Mio. (2019: EUR 2,1 Mio.), einhergehend mit einer EBIT-Marge von 1,0% (2019: 3,2%). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die mit Beginn der Corona-Pandemie einhergehende starke Abwertung von Tschechischer Krone und Mexikanischem Peso zu signifikanten Währungsverlusten führte, die die sonstigen Aufwendungen erhöhen, aber nicht zahlungswirksam sind.