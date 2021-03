---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



AUTO1 Group auf Kurs für 2021 nach starkem Q4 2020



* AUTO1 Group profitiert von digitalem Geschäftsmodell im Jahr 2020

* Autohero in Hyper-Wachstumsmodus in Q4 mit starkem Start in 2021

* Rollout der Sell-From-Home-Lösung europaweit abgeschlossen

Berlin, 24. März 2021 - Die AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, hat heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und die Prognose für 2021 veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen den anhaltenden Erfolg ihres digitalen Geschäftsmodells angesichts des COVID-19-Lockdowns. AUTO1 Group hat zudem die Prognose für das Gesamtjahr 2021 aktualisiert, die im Vorfeld des erfolgreichen Börsengangs im Februar im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht wurde.



Der Umsatz der AUTO1 Group wuchs im vierten Quartal 2020 auf 779 Mio. EUR (Q3: 769 Mio. EUR) und belegt die Stärke von AUTO1 Group's digitalen Lösungen auch während des COVID-19-Lockdowns. Trotz der Auswirkungen von COVID-19 sank der Umsatz im Gesamtjahr lediglich auf 2,83 Mrd. EUR von 3,48 Mrd. EUR im Vorjahr. Während die Umsatzerlöse in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie durch eine geringere Geschäftstätigkeit beeinflusst wurden, erwartet die Gruppe für 2021 erneut ein starkes Wachstum, aufbauend auf ihrer Position als klarer Marktführer und den umfangreichen Investitionen in das Wachstum von Autohero.



Die Rohertragsmarge der AUTO1 Group verbesserte sich im Gesamtjahr auf 10,1% von 9,9% in 2019. Verbesserte Margen und die erfolgreiche Einführung der neuen digitalen Sell-from-Home-Lösung in Kombination mit einem agilen Kostenmanagement verhalfen AUTO1 Group zu einem bereinigten EBITDA [1] von (15,2) Mio. EUR für das Jahr (FY 2019: (60,4) Mio. EUR). Der Erfolg des Geschäftsmodells zeigt sich auch darin, dass AUTO1 im Jahr 2020 zwei Quartale mit einem positiven bereinigten EBITDA abschloss, mit einem bereinigten EBITDA von 1,2 Mio. EUR in Q1 und 16,0 Mio. EUR in Q3.