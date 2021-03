Internationalisierung und Effizienzsteigerungen im Fokus des Pandemiejahres 2020

- Ergebnisbelastungen durch Einmaleffekte

- Signifikante Kostenoptimierungen implementiert

- Free Cash-Flow steigt auf 134,6 Millionen Euro

- Software- & Digitalisierungskompetenzen zusammengeführt



Arbon, 24. März 2021 EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, hat heute den Bericht über das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Dieser ist maßgeblich durch Einmaleffekte in Folge der Corona-Pandemie beeinflusst. Verschiebungen und teilweise auch Abbrüche von Projekten in den ersten beiden Quartalen, sowie Verzögerungen in der Vergabe neuer Aufträge auf Grund der vorherrschenden Unsicherheit zum Jahresende führten zu deutlichen Umsatz- und Ergebniseinbußen.

Die Konzern-Umsatzerlöse lagen mit 650,3 Millionen Euro um 16,8 Prozent unter Vorjahresniveau von 781,3 Millionen Euro. In den Segmenten Vehicle Engineering und Production Solutions war der Umsatzrückgang mit 17,8 Prozent bzw. 15,4 Prozent deutlich größer als im Segment Electrics/Electronics, wo der Rückgang mit 1,6 Prozent moderat ausfiel. Trotz aller Herausforderungen ist es gelungen, die 2018 eingeschlagene Internationalisierungsstrategie weiter fortzusetzen und 39,2 Prozent der Umsätze außerhalb Deutschlands zu erwirtschaften.

Das um Restrukturierungsaufwendungen und Effekte aus Kaufpreisallokation bereinigte Konzern-EBIT sank auf -4,7 Millionen Euro (Vorjahr: 33,0 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von -0,7 Prozent (Vorjahr: 4,2 Prozent). Wesentlicher Grund für den Rückgang gegenüber Vorjahr sind Effekte aus der Pandemie. Das Ergebnis nach Steuern sank im Geschäftsjahr 2020 auf -23,4 Millionen Euro (Vorjahr: 7,0 Millionen Euro).

Der Free Cash-Flow stieg signifikant an und lag auf Jahressicht bei 134,6 Millionen Euro (Vorjahr 55,1 Millionen Euro). Die Netto-Finanzverbindlichkeiten (ohne Leasing) haben sich zum Jahresende auf ein Guthaben von 33,1 Millionen Euro deutlich positiv entwickelt (Vorjahr: -71,0 Millionen Euro). Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte EDAG weltweit 7.984 Mitarbeiter (Vorjahr: 8.488 Mitarbeiter).