Research Update Matador Partners Group AG _ Starker Anlageerfolg im Corona-Jahr: Kaufempfehlung 'Buy'

Matador Partners Group AG: Starker Anlageerfolg im Corona-Jahr

- Nettoerfolg aus Fondsengagements in Höhe von 2,8 Mio. CHF

- kalkulatorische Rendite von 14 Prozent

- Kursziel von zuvor 3,90 CHF auf 4,75 CHF erhöht

- Einstufung von SMC Research: "Buy"



Sarnen, 24. März 2021

Wir freuen uns Ihnen das ganz aktuelle Update von SMC Research zur Matador Partners Group AG mit dem Titel "Starker Anlageerfolg im Corona-Jahr" präsentieren zu dürfen.

Das Pandemiejahr 2020 war für den Private-Equity-Secondarymarkt ein neuer Stresstest, den dieser, wie schon die Finanzkrise 2008/09, mit positiven Renditen erfolgreich absolviert hat. Auch das Portfolio der Matador Partners Group hat die Bewährungsprobe bestanden, so dass die Gesellschaft, bereinigt um Währungseffekte, einen Nettoerfolg aus Fondsengagements in Höhe von 2,8 Mio. CHF erzielt hat. Dies entspricht ungefähr einer kalkulatorischen Rendite von 14 Prozent. Damit wurde sogar im Corona-Jahr die angenommene, durchschnittliche Rendite von 12 Prozent übertroffen. Es wird nun ein weiterer deutlicher Ausbau des Portfolios und dynamisches Gewinnwachstum erwartet. Auf dieser Basis hat sich das Kursziel von zuvor 3,90 CHF auf 4,75 CHF erhöht. Damit bietet die Aktie, die auch in dem turbulenten letzten Jahr sehr stabil war, aktuell ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent. Daher stuft SMC Research die Aktie der Matador Partners Group AG von "Speculative Buy" auf "Buy" hoch.

Die Studie steht auch unter www.smc-research.com als kostenloser Download zur Verfügung.

weiter.



Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert.

Kontakt:

Matador Partners Group AG

office@matador-partners-group.com

Tel: +41(0) 41 6621062

Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: Research Update Matador Partners Group AG: Starker Anlageerfolg im Corona-Jahr, Kaufempfehlung "Buy"

Ende der Medienmitteilungen



1177573 24.03.2021