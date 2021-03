CREDIT SUISSE belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Joseph Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 173

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 170 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz gewisser Unsicherheiten rund um den im April anstehenden Ausblick bewege sich das Unternehmen doch in die richtige Richtung, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem für die Frage, in welchen Ländern sich ein Engagement in der Essenauslieferung lohnt./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 05:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.