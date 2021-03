RBC belässt BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Kehrtwende des Autobauers im Bereich der Elektromobilität werde von den Anlegern begrüßt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Modelle dürften mit Tesla wettbewerbsfähig werden. Der Experte hob seine diesjährigen Gewinnschätzungen im Einklang mit dem operativen Ergebnisziel für die Autosparte an. Zudem setzte er seine Cashflow-Erwartung für das Jahr 2023 hoch. Er zieht jedoch Unternehmen mit eigener Batterieversorgung vor./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 18:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.