---------------------------------------------------------------------------

* LPKF will der Hauptversammlung wie im Vorjahr eine Dividende von 0,10 Euro pro Aktie vorschlagen



* Mittelfristig weiterhin starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet

Garbsen, den 24.03.2021 - In dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht der LPKF Laser & Electronics AG berichtet der Vorstand über den Geschäftsverlauf des Technologieunternehmens im vergangenen Jahr. Trotz Umsatzeinbußen aufgrund von Verzögerungen bei Kundenprojekten hat LPKF auch in diesem herausfordernden Jahr ein positives Ergebnis erzielt, Investitionen in neue Technologien wie geplant fortgesetzt und das Unternehmen auf seinem strategischen Wachstumskurs weiterentwickelt.



Mit einem Jahresumsatz von 96,2 Mio. EUR (- 31 %) hat LPKF das untere Ende der eigenen Prognose (96 - 102 Mio. EUR) erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist auf 7,5 Mio. EUR gesunken. Die EBIT-Marge erreichte 7,8% nach 13,7% im Jahr 2019. Der Auftragseingang liegt mit 102,2 Mio. EUR im Jahr 2020 um 10,3 % unter dem Vorjahr, der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 liegt mit 38,3 Mio. EUR um 6 Mio. (18,3 %) über dem Vorjahreswert von 32,3 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang ist zu einem überwiegenden Teil auf Großprojekte mit zwei großen Kunden zurückzuführen, die aufgrund von Auswirkungen der COVID-19 Pandemie über das Jahresende 2020 hinaus verschoben bzw. ausgesetzt wurden.



In drei seiner vier Segmente hat das Unternehmen 2020 einen Gewinn erzielt, lediglich das Segment Welding, das neben der Pandemie auch von der Schwäche des Automobilsektors betroffen ist, hat 2020 einen Verlust hinnehmen müssen. Insgesamt blieb der operative Cashflow im Jahr 2020 mit EUR 4,0 Mio. positiv. Gleichzeitig hat das Unternehmen unabhängig von der Pandemie knapp 10 Mio. EUR in Zukunftstechnologien investiert, nach knapp 6 Mio. EUR im Vorjahr. LPKF ist weiterhin (netto) schuldenfrei und verfügt über eine angemessene Netto-Cash-Reserve.