HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 und Dividendenvorschlag - attraktive Wachstumstrends setzen sich in 2021 fort

Lehrte, 24. März 2021 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Neben einer detaillierten Darstellung der Geschäftsentwicklung wird darin unter anderem auch über die vielversprechenden Wachstumstrends am Markt für Wohn- und Ferienimmobilien berichtet, welche auch in den ersten Monaten 2021 unverändert anhalten und zu einer weiterhin hohen Nachfrage nach Produkten des HELMA-Portfolios führen.



Basierend auf dem in 2020 erzielten Vertriebsrekord erwartet der HELMA-Konzern für 2021 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 300,0 bis 310,0 Mio. EUR (2020: 274,0 Mio. EUR) und ein Konzern-EBT zwischen 25,0 und 26,0 Mio. EUR (2020: 22,5 Mio. EUR). Mit Blick auf die gut gefüllte Projektpipeline sowie die attraktiven Aussichten für die Wohn- und Ferienimmobilienbranche strebt der HELMA-Konzern auch über 2021 hinaus eine signifikante Ausweitung der Umsatzerlöse an und rechnet spätestens im Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzern-Umsatz von über 400,0 Mio. EUR. Dabei wird die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität auf eine EBT-Marge von über 10,0 % (2020: 8,2 %) angestrebt. Folglich würde spätestens in 2024 erstmals ein Konzern-EBT von über 40,0 Mio. EUR erzielt.

Rückblick Geschäftsjahr 2020:

Trotz pandemiebedingter Beeinträchtigungen, welche insbesondere im ersten Halbjahr 2020 spürbar waren, lag das Konzern-EBT auf Gesamtjahressicht, ausgehend von einem Konzern-Umsatz von 274,0 Mio. EUR (2019: 263,2 Mio. EUR), bei 22,5 Mio. EUR (2019: 23,6 Mio. EUR) und somit deutlich über der am 13.08.2020 bekanntgegebenen EBT-Prognose von 14,0 bis 17,0 Mio. EUR. Ursächlich für dieses überaus erfreuliche Ergebnis ist der sehr positive Geschäftsverlauf aller Konzerngesellschaften in der zweiten Jahreshälfte.