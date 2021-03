Hopin übernimmt Streamable und Jamm, setzt verstärkt auf Videotechnologie

Hopin, die führende Plattform für virtuelle Erlebnisse, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen den Videohosting-Anbieter Streamable und das Unternehmen für Videotechnologie Jamm übernommen hat. Die Technologien beider Unternehmen sollen in das aktuelle Produktangebot von Hopin integriert werden und die Basis für die Entwicklung zukünftiger Videoprodukte und -funktionen bilden. Mit diesen Übernahmen wird der Fokus von Hopin auf der ganzheitlichen Verbesserung seiner professionellen Videoressourcen für Organisatoren, die Events auf Hopin veranstalten, sowie auf dem Ausbau seiner Suite neuer, videozentrierter Produkte bestärkt.

„Auch wenn sich die Welt wieder öffnet, werden hochwertige virtuelle Erlebnisse weiterhin von entscheidender Bedeutung sein. Videos werden zum wichtigsten Kommunikationskanal für Unternehmen, Urheber und Unternehmen werden, um Erlebnisse virtuell miteinander zu teilen. Diese Übernahmen bedeuten daher einen ganz natürlichen nächsten Schritt“, sagte Johnny Boufarhat, Gründer und CEO von Hopin. „Die Technologien und Ressourcen von Jamm und Streamable werden grundlegende Bestandteile zukünftiger Produkte und des gesamten Hopin-Videoerlebnisses sein – von der Produktion und der Videoqualität bis hin zu den Möglichkeiten, wie unsere Kunden zusammenarbeiten und Inhalte verbreiten können.“

Streamable ist eine beliebte Seite für Videohosting, die im Jahr 2014 von Armen Petrosian gegründet wurde. Petrosian hat Streamable in den vergangenen sieben Jahren in einen führenden Videohosting-Service entwickelt. Täglich werden hier 75.000 neue Videos hochgeladen, und der Dienst hat über 5.000 zahlende Kunden in mehr als 100 Ländern. Petrosian wird die Geschäftstätigkeiten von Streamable weiterhin leiten und zur Entwicklung neuer Produkte bei Hopin beitragen.

„Bei Streamable wollten wir schon immer Produkte entwickeln, die einfach und für jeden leicht zu benutzen sind. Wir haben erkannt, dass das Ziel von Hopin, größere Zugänglichkeit für Events und Konferenzen zu schaffen, mit unseren eigenen Zielen gut übereinstimmte“, sagte Armen Petrosian, Gründer und CEO von Streamable. „Die erste Priorität für Streamable werden Investitionen in unsere Produktsuite und schließlich die Integration der Streamable-Plattform in die zukünftige Suite von Produkten von Hopin sein.“