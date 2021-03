DAX nimmt Anlauf

Der DAX wird wohl mittelfristig auch das seit letzter Woche geltende Allzeit-Hoch bei 14.804 Punkten überschreiten.

Das Momentum zeigt sich stabil. Der Trendfolger MACD weist aber noch keine Trendänderungsindikation auf. Auch der Ichimoku-Indikator ist mittelfristig weiter positiv eingestellt. Trotzdem sollte man niemals die Absicherung nach unten vergessen. Der „Black Swan“, das unerwartete Ereignis, kann unverhofft auftreten.

Stopp-Marken im Blick behalten

Je nach Risikoempfinden sollten daher die Stopp-Marken gesetzt werden. Die heutige Tagesbandbreite wird sich zwischen 14.707 und 14.511 bewegen. Der jüngste Aufwärtsmodus hat sich in eine Seitwärtstendenz verwandelt. Daher kann man auch heute nicht mit einem neuen Allzeit-Hoch rechnen. Dies ändert aber nichts daran, dass der deutsche Leitindex perspektivisch weiter in Richtung 15.000 Punkte strebt. Diese DONNER & REUSCHEL-Zielmarke besteht seit 2020.

Für den heutigen Mittwoch sollte man zunächst wieder mit Gewinnmitnahmen rechnen. Ein neues Allzeit-Hoch wird es auch heute nicht geben. Von den US-Börsen kommt dahingehend wenig Unterstützung. Die großen amerikanischen Leitindizes schlossen allesamt im Minus und belasten hierzulande vorbörslich.

Nächste charttechnische Widerstände: 14.748, 14.804, 14.981

Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 14.602, 14.561, 14.409, 14.335, 14.309

Oberes Bollinger-Band: 14.958, Mittleres Bollinger-Band: 14.326 und Unteres Bollinger-Band: 13.693

100-Tage-Linie: 13.642 und 200-Tage–Linie: 13.189 sowie: 38-Tage-Linie: 14.140

Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: fallend | RSI: neutral | Momentum: fallend

Ichimoku Kinko Hyo: positiv

Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 14.600 erwartet

(Trailing-) Stop-Loss: 14.602, 14.561, 14.409, 14.335, 14.309 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Primärtrend (langfristig): Strategisches Ziel: 15.000

Sekundärtrend (mittelfristig): 14.804 bis 14.409

Tertiärtrend (heute): 14.707 bis 14.511

Foto: zukunftsbilanzen.de Ein Beitrag von Martin Utschneider

Er leitet die Technische Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank „Donner & Reuschel“. Davor war er für eine namhafte österreichische Private Banking Adresse tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Klientel. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und eine Hochschule als Fachdozent und Prüfer tätig. Praktische Erfahrung im Bereich „Technische Analyse“ hat Herr Utschneider seit nunmehr knapp 20 Jahren.

Der obige Text/Beitrag spiegelt die Meinung des oder der jeweiligen Autoren wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Quelle: Donner & Reuschel / Bildquelle: markteinblicke.de

The post DAX nimmt Anlauf first appeared on marktEINBLICKE