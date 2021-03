Aphria setzte in den letzten Handelstagen die Bodenbildung fort. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, dass Aphria wichtige Akzente auf der Oberseite würde setzen können, doch noch einmal versperrte der bereits zuletzt t

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Aphria vom 10.03. hieß es unter anderem „[…] Auf der Oberseite scheiterten bisherige Versuche der Aktie, sich wieder über der Marke von 25,0 CAD zu etablieren. Im Verbund mit den 28,8 CAD bilden die 25,0 CAD ein veritables Widerstandscluster. Dieses muss überwunden werden, um für frische Akzente auf der Oberseite zu sorgen. Kurzum. Der aktuell zu beobachtende Aufwärtsimpuls (die Aktie löste sich dynamisch vom Zwischentief bei 17,5 CAD) nährt nun zumindest die Hoffnung darauf, dass Aphria noch einmal in den Widerstandsbereich von 25,0 CAD bis 28,8 CAD vordringen kann. Auf der Unterseite hat der Bereich von 17,5 / 15,0 CAD unserer Einschätzung nach nun eine zentrale Bedeutung.“

Aphria setzte in den letzten Handelstagen die Bodenbildung fort. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, dass Aphria wichtige Akzente auf der Oberseite würde setzen können, doch noch einmal versperrte der bereits zuletzt thematisierte Widerstandsbereich den Weg…

In der Folgezeit kam es zur erwarteten Attacke der Aktie auf den Widerstandsbereich von 25,0 / 28,8 CAD. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste Aphria jedoch die (große) Chance, die Widerstandszone zu sprengen und sich so den Weg in Richtung des markanten Februar-Hochs freizukämpfen. Der Widerstandsbereich hat damit seine Relevanz noch einmal deutlich erhöht.

Zuletzt zog sich Aphria etwas zurück. Bislang spielt sich der Rücksetzer oberhalb von 20,0 CAD ab. Die „heiße“ Zone – also der Bereich 17,5 / 15,0 CAD – bleibt damit zunächst unberührt.

Kurzum. Aphria steht stellvertretend für die Situation im Sektor. Nach dem Februar-Hype hat sich die Lage beruhigt. Die Positionen werden neu ausgelotet. Die Bodenbildung läuft. Frische Impulse müssen her. Die jüngsten innerhalb des Sektors veröffentlichten Quartalsergebnisse (u.a. Green Thumb Industries, Curaleaf, Trulieve) fielen zwar insgesamt sehr solide und robust aus, doch die ganz große Signalwirkung gingen von diesen nicht aus. Insofern geht das Warten auf frische Impulse erst einmal weiter… In Bezug auf Aphria ist die charttechnische Aufgabenstellung klar definiert – Aphria muss über die Zone 25,0 / 28,8 CAD und darf nicht unter die Zone 17,5 / 15,0 CAD.