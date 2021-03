---------------------------------------------------------------------------

PSI übertrifft mit starkem Schlussquartal die Guidance 2020 - Umsatz erreicht mit 217,8 Millionen Euro bis auf 3,3 % den Vorjahreswert - Betriebsergebnis 13,1 % unter Vorjahr bei 14,9 Millionen Euro - Operativer Cashflow verdoppelt sich auf 24,8 Millionen Euro

Kennzahlen (TEUR) 01.01. - 01.01. - Verände- 31.12.2020 31.12.2019 rung Umsatz 217.795 225.180 -3,3 % EBIT 14.948 17.205 -13,1 % Konzernergebnis 10.280 14.262 -27,9 % Ergebnis je Aktie 0,66 0,91 -27,5 % (EUR)

Berlin, 24. März 2021 - Der PSI-Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 bis auf 3,3 % den Rekordumsatz des Vorjahres erreicht. Im Vergleichsjahr 2019 waren 5 Millionen Euro Erstkonsolidierungseffekte und 3 Millionen Euro Waren Dritter enthalten. Nach Risikovorsorge in mehreren Schwellenländern lag das Betriebsergebnis (EBIT) mit 14,9 Millionen Euro gut 13 % unter dem Vorjahreswert (31.12.2019: 17,2 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit 27,2 Millionen Euro fast den Vorjahreswert (31.12.2019: 28,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis ging wegen steuerlicher Effekte um fast 28 % auf 10,3 Millionen Euro zurück (31.12.2019: 14,3 Millionen Euro), das Ergebnis je Aktie reduzierte sich entsprechend auf 0,66 Euro (31.12.2019: 0,91 Euro). Der Auftragseingang lag mit 229 Millionen Euro 3 % unter dem Rekordwert des Vorjahres (31.12.2019: 236 Millionen Euro), der Auftragsbestand zum Jahresende erhöhte sich um 4,9 % auf 149 Millionen Euro (31.12.2019: 142 Millionen Euro).

Das Segment Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) steigerte den Umsatz um 3,7 % auf 120,0 Millionen Euro (31.12.2019: 115,8 Millionen Euro), das Betriebsergebnis des Segments wurde durch Risikovorsorge in Schwellenländern, eine Restrukturierung in Malaysia und Auftragsverschiebungen in Russland belastet, so dass es sich auf 6,0 Millionen Euro abschwächte (31.12.2019: 7,2 Millionen Euro). Im Bereich Elektrische Netze schaffte die 2019 übernommene BTC Smart Grid als Marktdivision Integrierte Stadtwerke und Industrie den Turnaround. Im Bereich Gasnetze und Pipelines verschoben sich aufgrund schwacher Energiepreise im Sommer einige russische Aufträge. Mit der Übernahme der PSI Prognos wurde die meteorologische Kompetenz für genauere Einspeisevorhersagen erneuerbarer Energie gestärkt, durch die Übernahme der Schweizer Netzplanungssoftware NEPLAN im Oktober kamen weitere Netzberechnungen und 500 Kunden weltweit hinzu. Der Bereich Öffentlicher Personenverkehr erfreut sich hoher Nachfrage nach Hard- und Software für Elektrobus-Depots.