24.03.2021 / 08:45

24.03.2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Scale Segment Frankfurter Börse) hat gestern die erfolgreiche Platzierung einer EUR 40 Mio. Folgeemission ihrer börsennotierten Anleihe SE0015194527 zu einem Kurs von 100,75 % über pari bekannt gegeben.



Die Aufstockung der Anleihe in Höhe von EUR 40 Mio. wurde gestern in Folge der Ankündigung vom Montag erfolgreich platziert. Die Emission war stark überzeichnet und wurde zu einem Preis von 100,75% über pari ausgegeben.

Angesichts einer Reihe potenzieller M&A-Kandidaten hat sich MGI dazu entschlossen seine finanzielle Handlungsbasis durch die Erhöhung des Anleihevolumens seiner bestehenden Anleihe weiter zu stärken. Nach einem guten Start ins Jahr mit einem hohen Aktivitätslevel im operativen Bereich und den Akquisitionen des Medienunternehmens LKQD sowie des Spieleunternehmens KingsIsle erwartet das Management zusätzlich weitere M&A-Transaktionen in den Kerngeschäftsfeldern, Games und Media, abschließen zu können. Derzeit befinden sich mehrere Unternehmen auf der Shortlist von MGI, die alle ein erhebliches Umsatz- und EBITDA-Potenzial aufweisen.