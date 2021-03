In der charttechnischen Besprechung vom 12. Januar 2021: „Deutz: Aktie legt weiter zu“ wurde noch innerhalb einer bullischen Konsolidierung um 5,50 Euro herum ein Ziel um 6,19/6,59 Euro und damit den Hochs aus November 2019 ausgerufen, in dieser Woche hat das Papier dieses Ziel schließlich bravourös abgearbeitet und konnte sogar ein Test der darüber liegenden Hürde von 6,59 Euro vollziehen. Nun aber machen sich deutliche Gewinnmitnahmen bemerkbar, die auf eine gesunde Konsolidierung hindeuten. Noch ist der seit März letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend intakt, neue Impulse auf der Oberseite können jedoch erst oberhalb des 61,8 % Fibonacci-Retracements erfolgen.

Zeit für Pullback

Die charttechnische Auswertung ergibt unterhalb der Kursmarke von 6,19 Euro Abschlagspotenzial an den laufenden Aufwärtstrend um 5,85 Euro und damit noch genügend Korrekturpotenzial auf der Unterseite. Darunter findet das Papier des Maschinenbauers Deutz um den EMA 200 bei 5,53 Euro eine potenzielle Trendwendemarke, eine weitere befindet sich bei 5,20 Euro. Insgesamt aber wird an einer Rallyfortsetzung bei Deutz festgehalten, diese dürfte aber erst oberhalb von 6,59 Euro wieder starten und die Notierungen schließlich in den Bereich von 7,50 Euro vorantreiben.