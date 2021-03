Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Chips von AMD finden Eingang in Microsofts Spielkonsolen, Laptops und Datencentern. Für das erste Quartal 2021 erwartet AMD einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden US-Dollar plus oder minus 100 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von rund 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. AMD erwartet für das erste Quartal 2021 eine Non-GAAP-Bruttomarge von rund 46 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet AMD ein Umsatzwachstum von rund 37 Prozent gegenüber 2020, das wahrscheinlich auf das Wachstum in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.

Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich bei aktuellem Kurs ein erwartetes KGV von 45 für das Geschäftsjahr 21/22 prognostizieren. Die Charakteristik der Kursentwicklung des AMD-Papiers ist ab Mitte August 2020 als Seitwärtsmarkt zu beschreiben, wo die Unterstützung bei 74,66 US-Dollar im Laufe der Periode 10 Mal getestet und nie signifikant unterschritten wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist also größer, dass die Marke in naher Zukunft wieder angelaufen wird und der Kurs ein weiteres Mal ins Plus dreht als ein Durchbruch der Unterstützungszone. Ein Unterschreiten der 74,66 US-Dollar ist denkbar, wenn die Zinsen in den USA weiter steigen. Kann der Zinstrend von der FED gestoppt werden, ist mit einer steigenden Kursentwicklung der Technologiewerte zu rechnen. Auch AMD wird dann wieder das All Time High bei 98,23 US-Dollar ins Visier nehmen.