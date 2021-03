Grüner Stahl – Große Hürden für kleinere Hütten

Dekarbonisierung ist das Mammutprojekt der Stahlindustrie. Wasserstoff gilt hierbei als Hoffnungstechnologie für grünen Stahl. Mit Hochdruck mischen Thyssenkrupp und Salzgitter mit. Doch auch die Stahlkocher hinter den deutschen Vorzeigehütten haben den Megatrend auf dem Schirm, wie das Beispiel der Saar-Vertreter, Dillinger Hütte und Saarstahl, zeigt.

Unterm Dach der Stahl-Holding-Saar treibt hier der neue Vorstandschef Karl-Ulrich Köhler die CO2-neutrale Stahlerzeugung mit verschiedenen Projekten, darunter das Wasserstoff-Projekt H2SYNgas am Standort Dillingen, für das im März IPCEI-Förderung beantragt wurde, voran. Parallel laufen Machbarkeitsstudien zum kohlenstoffarmen Eisenschwamm in Kanada (mit Rio Tinto und Paul Wurth) und zu einer wasserstoffbasierten Direkt-Reduktions-Anlage in Frankreich (u. a. mit Liberty Steel). Technologisch sieht Köhler, der sich in der Stahlindustrie einen Namen als langjähriger Manager bei Thyssenkrupp und anschließend beim Konkurrenten Tata Steel Europe machte, seine Stahlkocher denn auch bereit und fähig für den sauberen Wandel. Doch die massiven Investitionen in die Dekarbonisierung sind im Saarland schlicht ohne Weiteres nicht zu stemmen, wie Köhler jetzt bei Vorlage der 2020er-Bilanzen einräumte.