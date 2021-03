* Neugeschäftsvolumen aus Infrastruktur- und Energiefinanzierung +11 % | EUR 1,1 Mrd.

* Operatives Ergebnis +43 % | EUR 47,5 Mio.

* Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) konstant seit 2015 - trotz COVID-19 | 0,0 %

* Cost-Income-Ratio deutlich reduziert | 56,1 %

* Return on Equity erhöht | 15,3 %

* Fidelio KA Debt Fund 1 erfolgreich geclosed | EUR 354 Mio. * Investment Grade-Ratings von S&P und Fitch erteilt | DBRS-Rating auf BBB verbessert



Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) veröffentlicht heute ihr Jahresergebnis 2020. Dieses unterstreicht den steigenden Bedarf an Infrastruktur in Zeiten globaler Herausforderungen als essenziellen Faktor für die Modernisierung und Realisierung immanenter Agenden wie der Digitalisierung, den nationalen und internationalen Klima- und Energiezielen und des Green Deals. Das Neugeschäftsvolumen im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierungen liegt mit EUR 1,1 Mrd. um 11 % über dem Vorjahresergebnis. Das operative Ergebnis stieg um 43 % auf EUR 47,5 Mio. Die Cost-Income-Ratio konnte in einem schwierigen Umfeld sowie in Zeiten eines nach wie vor angespannten Niedrigzinsumfelds auf 56,1 % reduziert und ein Return on Equity vor Steuern von 15,3 % erwirtschaftet werden. Das harte Kernkapital beträgt EUR 344,0 Mio., die harte Kernkapitalquote verbesserte sich auf 20,3 %. Die Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) ist seit der Privatisierung im Jahr 2015 konstant bei 0,0 %.



Das bei Versicherungen, Asset Manager, Banken und der eigenen Asset Management-Plattform Fidelio KA platzierte Volumen beläuft sich auf über EUR 600 Mio.; der Debt Fonds Fidelio KA 1 wurde im Februar 2020 mit über EUR 350 Mio. geclosed und lag damit weit über dem ursprünglichen Zielvolumen von EUR 150 Mio. Der Teilfonds ist nahezu vollständig investiert und unterstreicht das große Interesse der Investoren an nachhaltigen Infrastrukturprojekten als Asset-Klasse.

Kommunalkredit CEO Bernd Fislage: "Die starken Ergebnisse unterstreichen unser Geschäftsmodell, uns auf Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance zu fokussieren. Damit sind wir in einem Sektor tätig, der sich bereits vor der COVID-19-Pandemie als weitgehend krisenresistent und sicher herausgestellt hat. Die Bank hat die jüngsten Herausforderungen als Chance begriffen und ihre Ziele für 2020 trotz widriger Umstände entgegen dem allgemeinen Marktumfeld übertroffen."