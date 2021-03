Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Neben einer detaillierten Darstellung der Geschäftsentwicklung wird darin unter anderem auch über die vielversprechenden Wachstumstrends am Markt für Wohn- und Ferienimmobilien berichtet, welche auch in den ersten Monaten 2021 unverändert anhalten und zu einer weiterhin hohen Nachfrage nach Produkten des HELMA-Portfolios führen.

Basierend auf dem in 2020 erzielten Vertriebsrekord erwartet der HELMA-Konzern für 2021 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 300,0 bis 310,0 Mio. EUR (2020: 274,0 Mio. EUR) und ein Konzern-EBT zwischen 25,0 und 26,0 Mio. EUR (2020: 22,5 Mio. EUR). Mit Blick auf die gut gefüllte Projektpipeline sowie die attraktiven Aussichten für die Wohn- und Ferienimmobilienbranche strebt der HELMA-Konzern auch über 2021 hinaus eine signifikante Ausweitung der Umsatzerlöse an und rechnet spätestens im Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzern-Umsatz von über 400,0 Mio. EUR. Dabei wird die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität auf eine EBT-Marge von über 10,0 % (2020: 8,2 %) angestrebt. Folglich würde spätestens in 2024 erstmals ein Konzern-EBT von über 40,0 Mio. EUR erzielt.