Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) erreichte im Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA des Gesamtkonzerns in herausforderndem Umfeld mit 431,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 271,4 Mio. EUR – aber keine grossen Exits. Und zuletzt meldete man nach der Hüppe GmbH – Übernahme am 13.03.2021 direkt am 17.03.2021 eine weitere interessante Transaktion – Übernahme Consumer Batteries von Panasonic in Europa, 900 Mitarbeiter, 230 Mio EUR Umsatz. Nachdem zuletzt die Münchener Mutares mehr Aufmerksamkeit mit ihren Übernahmen und dem Rekordexit bei STS erreichte – und mit einer sehr guten Bilanz 2020 – kommt jetzt Aurelius mit einer Dividendenankündigung: