Das neue geld- und finanzpolitische Zweiergespann in den USA hat gesprochen.

Vor dem Kongress bekräftigten sowohl Finanzministerin Yellen als auch Notenbankchef Powell erneut ihre Unterstützung einer konjunkturellen Erholung nach der Krise. Allerdings gaben sie den erfolgs- und renditeverwöhnten Anlegern auch den Hinweis mit auf den Weg, dass die Rally an der Börse in diesem Tempo nicht unbedingt so auch für die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Zwischen den Zeilen stand damit auch die Ansage, nichts gegen Korrekturen bei hoch bewerteten Technologieaktien unternehmen zu wollen, solange sie den Gesamtmarkt nicht anstecken. Anleger in den heiß gelaufenen Aktien dürfen also nicht auf die Unterstützung der Notenbank hoffen.