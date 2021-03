RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2021) mit einem führenden internationalen Bauträger

Hong Kong, 24. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit einem führenden internationalen Bauträger in Hong Kong bekannt.

Der Kunde ist Bauträger, Eigentümer und Betreiber von hauptsächlich gewerblichen Immobilien in Hong Kong, auf dem chinesischen Festland, in Singapur und in den USA. Nach den Grundwerten Integrität, Originalität, Qualität und Nachhaltigkeit entwickelt und verwaltet das Unternehmen Großprojekte in den umliegenden Stadtgebieten.

Mit Pioniergeist setzt der Kunde auf neue Technologien, um die Effizienz zu steigern und seine digitale Transformation durch die Schaffung einer CDE (Common Data Environment)-Plattform zu beschleunigen. Die Plattform vereint BIM-Prozesse, Daten und Arbeitsabläufe aller Beteiligten an einem Ort, um die Produktivität zu verbessern und um eine Grundlage für die Entwicklung von KI, IoT und Smart-Analytics-Lösungen zu schaffen.

Nach einem sehr umfangreichen Evaluierungsprozess, an dem viele der marktführenden Unternehmen teilgenommen haben, entschied sich der Kunde für RIB MTWO um seine CDE-Plattform aufzubauen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass die MTWO-Plattform das vollständige Management von "Greenfield"- und "Brownfield"-Projekten gewährleistet. Mittels "digitalem Zwilling" werden alle Anwender, alle Prozesse und alle Daten in einer einzigen Plattform miteinander verbunden und ein optimierter Arbeitsablauf, eine bessere Zusammenarbeit und eine höhere Produktivität sichergestellt.