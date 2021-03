LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie bremst die Geschäfte des Großküchenausrüsters Rational weiterhin. Das Unternehmen rechnet mit einem schwächeren Jahresstart und bekräftigte aufgrund der jüngsten Verschärfungen der Maßnahmen seine bislang eher vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr. "Auch im Jahr 2021 werden uns die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft und die Foodservice-Branche begleiten", schrieb Konzernchef Peter Stadelmann am Mittwoch in seinem Vorwort zum Geschäftsbericht für das vergangene Jahr. Nach den jüngsten Kursverlusten verschreckte das die Anleger aber nicht: die Aktien stiegen am Vormittag um mehr als ein Prozent.

Das Konzernmanagement gehe davon aus, "dass die bestehenden Einschränkungen auf unsere Kunden auch im Jahr 2021 zumindest teilweise bestehen bleiben, aber nicht weiter verschärft werden", ergänzte Stadelmann. Die Fortschritte bei der Impfstoffimpfentwicklung gäben aber Hoffnung, dass eine "weitgehende Rückkehr zur Normalität" im zweiten Halbjahr möglich sein werde.