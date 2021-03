ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat das Corona-Jahr 2020 ohne größere Schrammen überstanden. In die Zukunft blickt der Vorstand nun optimistisch. Ausgehend von den Fortschritten bei der Integration von Innogy und den positiven Entwicklungen in der Kernenergie und im Großbritannien-Geschäft erwartet der Konzern ein steigendes Ergebnis für 2021 und darüber hinaus. Und auch in den Folgejahren soll es aufwärts gehen. Das teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie lag nach knapp einer Stunde Handel gut ein halbes Prozent im Minus im Einklang mit dem Markt.

Ein Händler nannte den Bericht solide. Die Profitabilität sei im vergangenen Jahr besser als gedacht gewesen und der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen. Er lobte die Fortschritte im Großbritannien-Geschäft. Eon hat dort den Umschwung geschafft: Schneller als erwartet werde das Ergebnis in dieser Sparte in diesem Jahr mit mehr als 100 Millionen britischen Pfund wieder positiv zum Ergebnis beitragen, kündigte der Dax-Konzern an.