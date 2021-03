Etwa ein Drittel der deutschen Mittelständler geht laut BDMW davon aus, 2021 mehr Umsatz zu erwirtschaften als im abgelaufenen Jahr. 2020 musste allerdings auch jedes zweite Unternehmen pandemiebedingt Umsatzeinbußen hinnehmen, so dass die erwartete Verbesserung bei einem Teil der Firmen nur eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau darstellt. Dabei bietet sich gerade jetzt die Gelegenheit, die Weichen aktiv auf Wachstum umzustellen und das Geschäft durch Digitalisierung an den richtigen Stellschrauben nicht nur krisensicher, sondern spürbar erfolgreicher zu machen. Dafür sind weder hohe Investitionen noch IT-Umrüstungen oder Personalaufstockungen in größerem Umfang notwendig. Gerade im Bereich Dienstleistungen können mit konsequenter Standardisierung und Digitalisierung hohe Umsatzsteigerungen bei gleichbleibend niedriger Kostenstruktur realisiert werden, sind die Experten der digitalen Unternehmensberatung Baulig Consulting überzeugt.

"Viele Mittelständler scheuen sich gerade in der aktuellen Situation davor, ihr Unternehmen umzustrukturieren und die Digitalisierung von Angeboten und Geschäftsprozessen voranzutreiben, da sie von hohen Investitionskosten und unsicherem Ergebnis ausgehen", sagt Markus Baulig, Geschäftsführer der digitalen Unternehmensberatung Baulig Consulting.



Speziell bei Dienstleistungsunternehmen beobachtet der Experte auch häufig Skepsis, ob sich das eigene Produktportfolio überhaupt online abbilden lässt. "Ein Großteil scheinbar kundenindividueller Dienstleistungen lässt sich mit relativ geringem Invest zumindest in solchem Maße digitalisieren, dass sie deutlich besser skalierbare Umsätze ermöglichen", kann Baulig aus hunderten von Kundenprojekten berichten. Gerade bei Dienstleistungen im Bereich Beratung und Weiterbildung lassen sich die Inhalte dem Experten zufolge sehr gut per Video über digitale Kanäle vermitteln. Durch die Bewältigung einer deutlich höheren Anzahl an Aufträgen verbessert sich auch die Qualität sukzessive, so dass der entwickelte Standard immer besser und von der Konkurrenz schwieriger zu kopieren wird.



Auch Digitalisierung einzelner Prozesse bringt das Geschäft spürbar voran

Um die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend zu nutzen, ist es Baulig zufolge nicht notwendig, das gesamte Portfolio zu digitalisieren. Häufig führten schon einige Prozessschritte zu mehr Effizienz. Ein Beispiel: Ein Websiteentwickler kann seinen Kunden alle für sie wichtigen Punkte in einem standardisierten Online-Fragebogen abfragen lassen und daraufhin ein automatisiertes Angebot erstellen. Auch die wichtigsten Inhalte für die Website können digital vom Kunden eingeholt und standardisiert abgearbeitet werden.

Online-Unternehmensberatung als Best Practice für digitalisierte Dienstleitung

Auf die Frage, ob mit digitalen Dienstleistungen wirklich relevante Umsätze generiert werden können, verweist der Baulig-Geschäftsführer auf den Coachingmarkt, der sich auch in Deutschland in wenigen Jahren zum Milliardenmarkt entwickelt hat und spätestens seit Corona überwiegend online stattfindet. Auch die Baulig Consulting GmbH selbst ist bestes Beispiel dafür, dass das Erfolgsprinzip funktioniert. Seit der Gründung des Unternehmens in 2016 setzen die Brüder Andreas Baulig und Markus Baulig konsequent auf Standardisierung und Digitalisierung. Zu etwa 80 Prozent werden Beratungsinhalte über Online-Trainings vermittelt, individuellere Betreuung erfolgt über Videocalls, Messenger oder telefonisch. Heute erwirtschaftet Baulig Consulting als führende digitale Unternehmensberatung für Digitalisierung und Vertrieb jährlich über 20 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter am Standort Koblenz. Mehr als 4.000 Unternehmen und Selbstständige wurden in den vergangenen fünf Jahren online beraten.



Über Baulig Consulting



Baulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Videocalls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde 2021 erneut vierfach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: http://www.bauligconsulting.de .



Pressekontakt:



Ruben Schäfer

Pressesprecher

mailto:presse@bauligconsulting.de

+49 (0) 1520 4907120

Baulig Consulting GmbH

Rizzastraße 41

56068 Koblenz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143369/4872001 OTS: Baulig Consulting GmbH