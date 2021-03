WIESBADEN (ots) -



- Gut 40 % weniger Verletzte bei Straßenverkehrsunfällen als im Januar 2020

- Ergebnisse für 2020 zeigen: Die meisten Verkehrstoten gab es auf Landstraßen

- Autobahn-Unfälle 2020: 27 % weniger Verletzte, 11 % weniger Getötete



Im Januar 2021 sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 141 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das waren 65 Verkehrstote weniger

als im Januar 2020. Die Zahl der Verletzten ist im Januar 2021 gegenüber dem

Vorjahresmonat um 40,2 % auf rund 15 500 gesunken. Insgesamt erfasste die

Polizei im Januar 2021 rund 150 000 Straßenverkehrsunfälle und damit 24,2 %

weniger als im Vorjahresmonat. Bei 12 400 Unfällen wurden Menschen verletzt oder

getötet, das waren 37,7 % weniger Unfälle als im Januar 2020. Die Zahl der

Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, ging um 22,7 % auf rund 137 500

zurück.





Jahr 2020: 59 % aller Verkehrstoten durch Unfälle auf LandstraßenMittlerweile liegen vorläufige detaillierte Ergebnisse zum Unfallgeschehen fürdas Jahr 2020 vor. Wie in den Vorjahren ereigneten sich im Jahr 2020 mehr alszwei Drittel aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden innerorts (2020: 69,3 %).Innerhalb von Ortschaften gab es auch die meisten Verletzten (65,3 % allerVerletzten). Die meisten Verkehrstoten waren dagegen auf Landstraßen zubeklagen: Hier starben 1 592 Menschen, das waren 58,6 % aller Verkehrstoten.Innerorts starben bei Unfällen 810 Menschen (29,8 % aller Verkehrstoten) und aufAutobahnen 317 Menschen (11,7 % aller Verkehrstoten).Fast ein Viertel weniger Unfälle mit Personenschaden auf Autobahnen als 2019Die Zahl der Unfälle und Verunglückten ist im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahrnach vorläufigen Ergebnissen in allen Ortslagen zurückgegangen. Dies istinsbesondere darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie auf deutschenStraßen deutlich weniger Kilometer zurückgelegt wurden als 2019. Allerdingszeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Ortslagen: Auf Autobahnen nahmdie Zahl der Unfälle mit Personenschaden um fast ein Viertel ab (-23,8 %),innerorts waren es 11,7 % und auf Landstraßen 9,2 % weniger als 2019. Auch dieZahl der Verletzten ist auf Autobahnen mit -27,0 % stärker gesunken alsinnerorts und auf Landstraßen (-13,9 % bzw. -13,2 %). Allerdings ging die Zahlder Getöteten bei Autobahn-Unfällen mit -11,0 % längst nicht so stark zurück wiedie Zahl der Verletzten. Innerorts und auf Landstraßen starben 13,1 %beziehungsweise 9,4 % weniger Menschen als 2019.