Zahl der Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2020 leicht zurückgegangen / Rund 100 000 gemeldete Fälle - knapp drei Viertel der Frauen unter 35 Jahren

WIESBADEN (ots) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im

Jahr 2020 mit rund 100 000 gemeldeten Fällen leicht gegenüber dem Vorjahr

zurückgegangen (-0,9 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, waren sieben von zehn Frauen (71 %), die 2020 einen

Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, zwischen 18 und 34 Jahren alt und

rund 19 % waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. Rund 8 % der Frauen waren 40

Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18 Jahre. Rund 41 % der Frauen hatten vor

dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.



96 % der im Jahr 2020 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der

sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen

Gründen und aufgrund von Sexualdelikten waren in 4 % der Fälle die Begründung

für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (55 %) wurden mit der

Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 29 % wurde das Mittel

Mifegyne® verwendet. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant - rund 81 % in

gynäkologischen Praxen und 16 % ambulant im Krankenhaus.







waren 0,6 % weniger als im 4. Quartal 2019.



Zehnjahresvergleich: Deutlich weniger Abbrüche in jungen Altersgruppen



Im Vergleich zum Jahr 2010 (110 400 Abbrüche) sank die Zahl der

Schwangerschaftsabbrüche um 10,4 % beziehungsweise 10 500 Fälle.

Überdurchschnittlich stark ging die Zahl in den Altersgruppen 15 bis 17 Jahre

(-66,4 % bzw. 1 600 Abbrüche), 18 bis 19 Jahre (-67,1 % beziehungsweise -3 000

Abbrüche) und 20 bis 24 Jahre (-42,0 % beziehungsweise -8 000 Abbrüche) zurück.

Teilweise ist diese Entwicklung darauf zurück zu führen, dass zeitgleich die

Zahl der 15 bis 17-jährigen Frauen um 8,8 %, der 18- bis 19-jährigen Frauen um

13,5 % und die der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren um 9,0 % gesunken ist.



Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen ging bei den 15- bis

17-jährigen Frauen von 37 auf 22 zurück, 18- bis 19-Jährigen von 85 auf 55, bei

den 20- bis 24-Jährigen von 111 auf 87. Dabei wurden Abbrüche von Frauen mit

inländischem Wohnsitz berücksichtigt und der Berechnung für das Jahr 2020

Bevölkerungszahlen von 2019 zugrunde gelegt.



Weitere Informationen:



Detaillierte Informationen zu den Schwangerschaftsabbrüchen, auch zu den

Quartalsergebnissen, sind in den Tabellen zur Schwangerschaftsabbruchstatistik

(23311) in der Datenbank GENESIS-Online, im Themenbereich

Schwangerschaftsabbrüche sowie im Informationssystem der

Gesundheitsberichterstattung des Bundes unter http://www.gbe-bund.de abrufbar.



Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte:



Schwangerschaftsabbrüche,



Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 19,



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt



Pressestelle



Telefon: +49 611-75 34 44

www.destatis.de/kontakt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4871838

OTS: Statistisches Bundesamt





Im 4. Quartal 2020 wurden rund 24 200 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet, daswaren 0,6 % weniger als im 4. Quartal 2019.Zehnjahresvergleich: Deutlich weniger Abbrüche in jungen AltersgruppenIm Vergleich zum Jahr 2010 (110 400 Abbrüche) sank die Zahl derSchwangerschaftsabbrüche um 10,4 % beziehungsweise 10 500 Fälle.Überdurchschnittlich stark ging die Zahl in den Altersgruppen 15 bis 17 Jahre(-66,4 % bzw. 1 600 Abbrüche), 18 bis 19 Jahre (-67,1 % beziehungsweise -3 000Abbrüche) und 20 bis 24 Jahre (-42,0 % beziehungsweise -8 000 Abbrüche) zurück.Teilweise ist diese Entwicklung darauf zurück zu führen, dass zeitgleich dieZahl der 15 bis 17-jährigen Frauen um 8,8 %, der 18- bis 19-jährigen Frauen um13,5 % und die der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren um 9,0 % gesunken ist.Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen ging bei den 15- bis17-jährigen Frauen von 37 auf 22 zurück, 18- bis 19-Jährigen von 85 auf 55, beiden 20- bis 24-Jährigen von 111 auf 87. Dabei wurden Abbrüche von Frauen mitinländischem Wohnsitz berücksichtigt und der Berechnung für das Jahr 2020Bevölkerungszahlen von 2019 zugrunde gelegt.Weitere Informationen:Detaillierte Informationen zu den Schwangerschaftsabbrüchen, auch zu denQuartalsergebnissen, sind in den Tabellen zur Schwangerschaftsabbruchstatistik(23311) in der Datenbank GENESIS-Online, im ThemenbereichSchwangerschaftsabbrüche sowie im Informationssystem derGesundheitsberichterstattung des Bundes unter http://www.gbe-bund.de abrufbar.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Schwangerschaftsabbrüche,Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 19,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4871838OTS: Statistisches Bundesamt