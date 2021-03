aiSim 3.0 baut auf Vulkan Ray Tracing auf, um automatisiertes Fahren zu validieren

BUDAPEST, Ungarn, 24. März 2021 /PRNewswire/ -- AImotive, das größte unabhängige Team, das an Technologien für automatisiertes Fahren in Europa arbeitet, gab heute bekannt, dass es die Vulkan-API der Khronos Group integriert hat, um die Raytracing-Leistung in aiSim 3.0 zu verbessern.

aiSim kann die höchste Abdeckung für verschiedene Hardware-Plattformen bieten, indem es den Industriestandard Vulkan API nutzt. Die Verwendung der aktuellen Vulkan Ray Tracing-Erweiterung verbessert die Simulationsleistung, indem Rendering-Aufgaben effizient auf die verfügbare GPU-Ray Tracing-Hardware verteilt werden. Es ermöglicht auch die Erstellung der nächsten Ebene der physikalisch realistischen Eingabe für die Sensoren, einschließlich Kameras, LiDAR und Radar durch die korrekte Simulation von Lichtern, Wetter innerhalb einer ganzheitlichen Umgebung.

Dank effizientem Datenaustausch und Streaming ermöglicht aiSim die Echtzeitsimulation für HIL (Hardware-in-the-Loop), selbst für die komplexesten Sensoraufbauten.

„AImotive setzt sich für offene Standards ein, die es unseren Kunden und der gesamten Branche ermöglichen, alle geeigneten Komponenten zu den niedrigsten Kosten zu verwenden, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Durch den Einsatz von Vulkan Ray Tracing kann aiSim realistischere Automobilsimulationen als je zuvor in Echtzeit liefern und die Weiterentwicklung und das Testen von automatisierten Fahrsystemen beschleunigen", sagte László Kishonti, CEO und Gründer von AImotive.

„Vulkan bietet explizite Kontrolle über die GPU-Beschleunigung, so dass anspruchsvolle Entwickler wie aiSim das volle Potenzial der zugrunde liegenden Plattformen für ihre Kunden erschließen können, die hohe Leistung und visuellen Realismus verlangen. Als offener Standard hat Vulkan Ray Tracing nun eine Echtzeit-Rendering-Technologie erschlossen, die bisher nur in teuren visuellen Kinoeffekten auf Low-Cost-Workstations und Personal Computern verschiedener Hersteller verfügbar war. Die Genauigkeit und physikalische Korrektheit von Raytracing eignet sich besonders gut für Simulationsumgebungen, und wir freuen uns, dass neben Spielen auch professionelle Automobilanwendungen diese neue Vulkan-Funktion nutzen", sagte Neil Trevett, Khronos Präsident.

Informationen zu AImotive: AImotive ist eines der größten unabhängigen Teams der Welt, das an Technologien für automatisiertes Fahren arbeitet, und das am meisten finanzierte europäische Unternehmen in diesem Bereich. Mit der Entwicklung von Software für selbstfahrende Autos, proprietären Simulationswerkzeugen und Hardware-IP zur Beschleunigung neuronaler Netzwerke bauen wir ein Ökosystem auf, das den Einsatz des automatisierten Fahrens unterstützt. Wir entwickeln skalierbare, modulare und hardwareunabhängige Produkte, um die Zusammenarbeit mit der Industrie zu fördern und lebensrettende Technologien schnell zu den Fahrern auf der ganzen Welt zu bringen. Das tiefe Verständnis unseres Teams für künstliche Intelligenz, Sensorfusion und reale Arbeitslasten des automatisierten Fahrens wird durch Daten aus unserer globalen Testflotte noch verstärkt. Unsere langjährige Erfahrung in der 3D-Grafik und der Optimierung für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen ermöglicht es uns, die leistungsstärksten Softwarelösungen im Bereich der Automotive-Software sowie der lokalen und Cloud-basierten skalierbaren Simulation zu liefern. Erfahren Sie mehr unter www.aimotive.com

Informationen zur Khronos Gruppe: Die Khronos Group ist ein offenes, gemeinnütziges, mitgliedergetriebenes Konsortium aus über 150 branchenführenden Unternehmen, das fortschrittliche, lizenzfreie Interoperabilitätsstandards für 3D-Grafik, Augmented und Virtual Reality sowie parallele Programmierung entwickelt, darunter die neuartige Vulkan GPU API. Khronos-Mitglieder treiben die Entwicklung und Weiterentwicklung der Khronos-Spezifikationen voran und können durch den frühzeitigen Zugang zu Spezifikationsentwürfen und Konformitätstests die Bereitstellung modernster Plattformen und Anwendungen beschleunigen.

Khronos und Vulkan sind eingetragene Warenzeichen von The Khronos Group Inc.

Pressekontakt:

Bence Boda

Communications Manager

+36301828085

bence.boda@aimotive.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpg